Affitta appartamenti per le vacanze estive. Ma tre clienti scoprono che le case non esistono Uomo del Milanese denunciato per truffa: si era spacciato per proprietario di un appartamento all'Isola d'Elba inesistente, persuadendo tre turisti a versare una caparra di mille euro. Indagini dei carabinieri di Porto Azzurro hanno portato alla denuncia.