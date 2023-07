Adolescenti Firenze, Stressati, Sedentari e Bevitori d'Alcolici

Adolescenti spesso stressati dall’attività scolastica, che non si sentono in buona salute, con pochi problemi di sovrappeso ma eccessivamente sedentari ed almeno uno su due, a 15 anni, abituati a bere alcolici. E’ la fotografia dell’indagine HBSC sui comportamenti collegati all’indagine sulla salute delle ragazze e dei ragazzi in età scolare coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità insieme alle Università di Torino, Padova e Siena, con il supporto dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione, delle Regioni e delle Asl. I dati sono raccolti su un campione significativo di giovani di 11, 13, 15 e di 17 anni. L’indagine ha visto la partecipazione di 3.210 studenti toscani.

Oltre la metà degli adolescenti intervistati, il 51,1 %, si sente stressato dagli impegni scolastici. I giovani che fanno uso problematico dei social media sono in Toscana l’11,7 %, il 23,6 % per i videogiochi: la media italiana è superiore (13,5 e 24 %). Il 21,2 % dei quindicenni dichiara di aver avuto rapporti sessuali completi. "L’auspicio è che la scuola possa aiutare a promuovere comportamenti corretti - commenta il presidente della Toscana Giani - La scuola è ambiente privilegiato per realizzare percorsi di crescita".