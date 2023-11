"Addolorata e Giuseppe: "L'importante è che siamo vivi"".

dall’inviato

"L’importante è che siamo vivi".

Addolorata ha 70 anni ed è l’esatto contrario del suo nome. Ti pianta gli occhi negli occhi con la consapevolezza che sì, siamo qui e siamo ora. E per adesso può bastare, il resto verrà. Seduta in un angolo dell’auditorium dello Spazio Reale di San Donnino – la struttura che la Diocesi di Firenze ha messo a disposizione per gli sfollati della vicina Campi (ma ieri c’era anche qualcuno da Prato) – non molla con lo sguardo il nipotino di cinque anni che gioca, seduto per terra, a un minicalciobalilla assieme al figlio di una volontaria: "Eravamo a Campi e ci hanno portato qui tutti assieme – racconta accanto al marito Giuseppe Conti –: noi due, mia figlia e mio nipote. Nella nostra casa c’era solo fango, ora sono lì a pulire, speriamo di tornare presto". "E io sono bloccato qui, non posso neanche aiutarli" interviene il marito con uno scatto d’orgoglio, perché da poco ha messo una protesi all’anca e la voglia di aiutare, di fare, si scontra con la convalescenza più che con l’anagrafe.

I volontari delle associazioni – tante ragazze in divisa, ma anche persone comuni in jeans e maglietta – si aggirano per il grande capannone che per metà è occupato da lunghe tavole apparecchiate e dall’altra parte una raffica di brandine, sedie e anche paraventi per un minimo di privacy. E di pudore. Gli sfollati sono una trentina (su 70 posti) e nessuno ha la forza di alzare la voce, tranne un anziano che si arrabbia sempre con la moglie e infatti sta seduto da solo. Non è questo il tempo, né il luogo, della rabbia.

Tanto che, per esempio, Lidia Bardelli ne avrebbe assai di che essere arrabbiata col mondo: non si allontana mai più di dieci passi dalla barella dove, immobile, c’è Angelo, il marito che una caduta ha reso tetraplegico. Ma sorride, sorride con un sorriso aperto e sincero, perché lì con lei, in fondo, c’è tutta la sua vita: c’è Angelo e c’è il figlio Manuel "che per fortuna giovedì non lavorava e stava con noi". Poi a Lidia si allarga il sorriso e indica una gabbietta per animali, fra sacchi pieni di chissà cosa: "Sa, siamo riusciti a salvare anche Lui". Lui, che dal tono di voce ha palesemente la Elle maiuscola, è un gattino rosso con due occhi tondi grandi così. "Si chiama Zenzerino. E quando gli ho fatto vedere l’acqua che saliva verso casa, è scappato e si è messo da solo nel trasportino".

I gatti, si sa, spesso vedono le cose prima degli uomini. E grazie al suo gatto, Lidia ha capito che quella notte sarebbe venuto giù l’inferno: "Pioveva e pioveva, non finiva mai. Poi ho visto quel mare d’acqua che lentamente veniva verso di noi. Non con forza, ma piano piano, e saliva sempre di più. E con l’acqua saliva anche la paura. Che per me era doppia, come per tutti quelli che devono occuparsi di un disabile, oltre che di se stessi. Meno male sono venuti a prenderci. Ma ora la nostra casa è piena di fango, e le nostre due auto sono rotte, portate via dalla piena in altre strade". Però Lidia ha ancora la forza di sorridere: "Sì, perché stiamo avendo grande aiuto. E poi, anch’io ho fatto la volontaria: mi aiuta molto. Però...". Però? "Però speriamo che smetta presto di piovere, ecco".

Tamara Mattei ha 82 anni e un coraggio grande così "perché sa, giovanotto, io non ho mai visto un ospedale", E infatti "la" Tamara – perché da queste parti l’articolo va sempre prima del nome – racconta una tragedia con parole di graffiante sarcasmo: "Mi sono svegliata, ho messo i piedi fuori dal letto e ho pensato: ’Che? Sono al mare?’ Poi ha cominciato a suonare il telefono e la mia amica mi ha convinto a venire via da casa". Già, e la casa? "C’è andato mio fratello. Mi ha detto che è un macello e che ha anche trovato un pesciolino in salotto. Dice che l’ha messo in un vaso, ma io icché me ne fo di un pesce?".

Ieri sera, allo Spazio Reale, è arrivato anche l’arcivescovo Giuseppe Betori: "La nostra è una società che, quando è provata, è capace di far sorgere il bene. È vero che sembra tutto inaridito, ma nel momento della prova c’è sempre un cuore generoso che rianima gli uomini e le donne". Betori si è intrattenuto con gli sfollati, fra i quali la più anziana, una 95enne, poi si è fermato con i volontari che hanno voluto una benedizione. Mentre Betori era lì, sono arrivati 20 alpini dal Veneto: "Vogliamo aiutare". Fede, speranza e sudore della fronte. Contro il fango serve tutto.