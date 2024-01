Addio a Giuliano Gori, l’uomo che si fece arte

Francesco

Gurrieri

Nella cultura artistica contemporanea Giuliano Gori ha avuto un ruolo determinante per la promozione degli artisti, per la contaminazione fra ’antico e contemporaneo’, per la primazia nell’intuizione del ruolo dell’Arte Ambientale. La particolare sensibilità all’arte lo spinse a inserirsi negli ambienti artistici d’avanguardia fin dagli anni del primo dopoguerra. Dalla frequentazione dell’ambiente artistico veneziano e romano, fu proiettato nell’esperienza del gruppo che mise a punto l’affascinante tema della Grand Arche per la Défance a Parigi; consigliere del Guggenheim di New York, chiamato a curare la sezione Arti Visive alla ’Città della Scienza’ a Napoli, poi a Tokio, in Spagna, a Saint-Paul-de-Vence.

Gori ha identificato l’intera sua vita con l’arte contemporanea: l’ha amata, promossa e ha contribuito come pochi altri alla sua diffusione. In Italia, Gori iniziò il suo percorso di generosa, affettuosa e totalizzante promozione presso alcune autorità comunali, fra non poche perplessità. A cominciare da Prato che gli aveva dato i natali, organizzando nel Palazzo Pretorio la prima Galleria d’Arte moderna e Contemporanea. Da lì, l’impegno promozionale a Firenze con le grandi mostre al Forte Belvedere di Karavan, Melotti, Vangi e altri. E con sovrumana forza, ecco il suo impegno – determinante – per la realizzazione del Centro Pecci, primo museo d’arte rigorosamente ’contemporanea’ in Italia, con una direzione artistica internazionalmente connotata quale fu quella di Amnon Barzel. In ragione del suo rapporto con Henry Moore, Gori accese il detonatore che scosse il nostro Paese: l’acquisizione della grande scultura ’Large square form with cut’ che, reduce dalla mostra fiorentina del 1972, ebbe la sua collocazione in piazza San Marco a Prato (1973). Fu l’inizio dell’inarrestabile attenzione delle amministrazioni pubbliche per l’arte contemporanea, e per la scultura in particolare, per gli spazi urbani: quasi una ri-nascita della ’scultura urbana’. Se oggi Firenze ospita sculture di Folon, Pisa e Pietrasanta opere di Mitoraj, Pistoia sculture di Burri, Roberto Barni e Gianni Ruffi, se – vorrei anche azzardare – il più bel pezzo metafisico in acciaio di Calder è collocato a Chicago, ciò si deve a Giuliano Gori.

Ma il suo capolavoro è il Tempio dell’Arte Ambientale nella Fattoria di Celle. E’ nel 1981 che Gori intuisce la prospettiva incomparabile del dialogo natura-arte; e da allora, fino all’anno scorso, invita grandi artisti a ’scegliere’ un luogo del parco per realizzare la propria opera. Da qui la fierezza di aver sempre sostenuto due princìpi fondamentali: la personale scelta dell’artista del luogo e del soggetto; l’imperativo del rispetto ambientale, secondo cui ’il diritto dell’arte trova il suo limite nel diritto della natura’. Sono nate così le inimitabili installazioni di Serra, Abakanowicz, Finlay, Karavan, Melotti, Poirier, Nagasawa, Morris, solo per citarne alcuni. Ne è seguito l’effetto Celle: la moltiplicazione di ’parchi d’arte’ in Italia e in Europa. Altrettanto è cresciuta l’attenzione pubblica sulla qualità dello spazio urbano. Resta il fatto, incontestabile, che l’amore di Gori abbia fatto da moltiplicatore alla riapertura di credito verso l’arte contemporanea, consolidando un dialogo esistenziale fra antico e contemporaneo, così essenziale per una realtà storicamente sedimentata come lo spazio urbano delle nostre città. Gori fu il primo dottore ’honoris causa’ in Beni Culturali del nostro Paese. A Celle si entra carezzati dal ’Grande Ferro’ di Alberto Burri e si accede alla Villa salutati dall’inimitabile gruppo bronzeo dei ’Servi Muti’ di Roberto Barni. L’ultima sua creazione, con Veronesi, fu il Premio di Poesia ’Celle Arte Natura’.