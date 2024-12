Addio 2024, esplodono le piazze. Il ritorno Wave a Sant’Agostino, poi ciaspole, musica, pattini, presepi

Arezzo, 31 dicembre 2024 – Non solo in piazza con la festa dedicata a Diabolik di Arezzo Wave a Sant’Agostino, stasera e domani spazio a musica, concerti, ma anche musei, presepi viventi, e alle mille attrazioni della città di Natale. Sono infinite le possibilità per trascorrere il Capodanno restando in città. Ne abbiamo scelte alcune.

SCOSSA WAVE. Il primo posto se lo merita di sicuro: Dal pomeriggio l’asta di beneficenza con i cimeli di Diabolik poi il concerto della Bandabardò in ricordo di Erriquez e il brindisi di fine anno con altre band. Asta all’Informagiovani e dalle 21 alle 2 il boato della festa in piazza. Sullo sfondo i video storici di Arezzo Wave, sul palco oltre la Bandabardò la special guest, i Matti delle Giuncaie. Chiusura con un brindisi gratuito: spumante e panettone in un gazebo in piazza offerti ai presenti.

LE ALTRE PIAZZE. A Cortona festa in piazza della Repubblica, dalle 22 fino a notte fonda, tra deejay e musicisti. Argonauti, il sax di Enrico Giovagnola, le percussioni di Mario Rodriguez e Roberto Gatti. A Sansepolcro nuova location: addio piazza Berta, tutti sotto le Logge del Comune. In pedana i musicisti della Sesto Senso band. Partenza alle 23.30. Con il loggiato trasformato in salottino per drink e brindisi. A San Giovanni musica e cotillons in piazza Cavour, al centro la pista di pattinaggio. Non è da meno Montevarchi, serata disco e laser show in piazza Varchi dalle 22 in poi, condotta da un montevarchino, Dj Mad.

SUI PATTINI. Il ghiaccio va rotto, è Capodanno no? E allora avanti con gli schettini. Al centro la grande pista del Prato, aperta fino alla mezzanotte. Poi quella davanti al centro commerciale della Coop. A San Giovanni protagonista assoluta della festa in centro. Terza meta obbligata Soci, nel Capodanno di Bibbiena.

LE CIASPOLE. Il classico appuntamento sui monti del Casentino. Ritrovo al passo della Calla alle 21.15, una camminata facile di pochi chilometri, il brindisi nel parco nazionale delle foreste. Se nevica avanti con le ciaspole, sennò sotto con scarpe e scarponi.

L’ULTIMO SHOPPING. I negozi aperti oggi fino alle 18. E i mercatini: chiusi i tirolesi, al Prato avanza il mercatino delle arti e non perde colpi quello di San Jacopo e Risorgimento, aperti perfino a Capodanno.

PRESEPI VIVENTI. Nuove uscite per due delle natività più suggestive. Domani sera, entrambe verso il tramonto. A Gricignano di Sansepolcro e alle Ville Monterchi, un percorso tutto da scoprire.

IN GALLERIA. Anghiari mantiene la sua tradizione: il Capodanno nella Galleria Magi, proprio nel centro del paese. Un cocktail bar, djset e dalle 23 musica con le band, calici in offerta ai presenti, avanti fino a tarda notte, ballando e cantando, assaporando una bella fetta di 2025.

SULLA RUOTA. L’ultimo giro di ruota è intorno alle 23, l’occasione di dare un ultimo sguardo al 2024 e prepararsi all’anno che verrà accarezzando i tetti del centro storico.

AL LUNA PARK. Il paese dei balocchi ha grossi rivali in centro, però mantiene le sue luci in via Duccio da Buoninsegna, dietro il parcheggio Mecenate, aperto fino alle 21.

AL CINEMA. Possibile tirare mezzanotte nelle sale dell’Uci. Due i film che inizieranno nel 2024 per sfociare nel 2025. Sono il Disney implacabile di Natale, Mufasa Il re Leone, e la commedia con Pieraccioni, “Io e te dobbiamo parlare”.

CONCERTI DI CAPODANNO. Troneggia il Petrarca: domani alle 16 e alle 19, sulle note dei grandi maestri del contemporaneo, George Gershwin, Nino Rota, Aaron Copland, Ottorino Respighi e Leonard Bernstein tra classica, jazz e musica per film. Protagonista Oida, diretta da Alessio Tiezzi. Concerto di Capodanno al Signorelli di Cortona, domani alle 17. Al centro i classici di Mozart, Gershwin, Rossini e Strauss. Capodanno in musica «Tra ottocento e Morricone» a San Giovanni, nella Pieve di San Giovanni Battista, domani alle 17. Concerto di Capodanno all’Auditorium Santa Chiara di Sansepolcro, domani alle 17. In programma «Neujahrskonzert: danze, arie e melodie d’opera».

GOSPEL. Va in scena al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, domani alle 17. Ospite d’eccezione un’artista internazionale come Joselin St. Aimee. Al termine brindisi di auguri.

GRAN GALÀ. A Cortona stasera dalle 20 in piazza Signorelli con cena gourmet. Tra gli appuntamenti aretini il cenone al Circolo Artistico.

A COLAZIONE. Appuntamento unico: la colazione al Maec, il museo di Cortona, domattina, alle 10 per chi avesse già smaltito il cenone.

LE NOTTI DELLA FEDE. Te Deum in Cattedrale oggi alle 18, domani Messe alle 10.30 e alle 12. Alla Verna Te Deum alle 18.45 e veglia di preghiera dalle 23, domani lodi alle 9 e Messe solenni. A Camaldoli veglia notturna, marcia fino all’Eremo e domani le celebrazioni.