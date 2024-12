Ad Arezzo arrivano i Tony Washington Gospel Singers

Arezzo, 26 dicembre 2024 – La ventottesima edizione del Toscana Gospel Festival continua a entusiasmare il pubblico e domenica 29 dicembre, alle ore 18, farà tappa ad Arezzo presso il nuovo Auditorium Caurum Guido d’Arezzo, situato in via Lazzaro Spallanzani. Protagonisti della serata saranno i Tony Washington Gospel Singers, pronti a offrire una performance indimenticabile.

L’evento è organizzato dal Toscana Gospel Festival in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo, con il sostegno del Comune di Arezzo e della Regione Toscana, il patrocinio del Consolato USA di Firenze, e la partnership di Unicoop Firenze, Caurum e Caffè River.

I Tony Washington Gospel Singers sono un ensemble di talento che porta avanti la ricca tradizione del gospel afroamericano, combinando elementi classici con influenze contemporanee per creare un suono unico e coinvolgente. Guidati da Tony Washington, noto per la sua straordinaria estensione vocale e il falsetto emozionante, il gruppo è composto da sette artisti che uniscono le loro voci per offrire esibizioni potenti e ispiratrici.

La carriera di Tony Washington è caratterizzata da una profonda dedizione alla musica gospel e da una vasta esperienza internazionale. Conosciuto per la sua capacità di connettersi profondamente con il pubblico, Washington ha guidato i suoi cantanti attraverso numerose tournée, condividendo il palco con artisti di fama mondiale e partecipando a festival prestigiosi. La loro musica non solo intrattiene, ma trasmette anche messaggi di speranza, fede e unità, incarnando lo spirito autentico del gospel.

Quest’anno, il festival celebra il 60° anniversario di "A Change Is Gonna Come" di Sam Cooke, un capolavoro simbolo di speranza e riscatto sociale. Incisa nel 1964, poco prima della prematura scomparsa di Cooke a soli 33 anni, la canzone è diventata un inno per gli afroamericani e per un’intera generazione impegnata nella lotta per la libertà e la pace. Questo brano sottolinea il potere trasformativo della musica, in linea con il ruolo storico del gospel come fonte di conforto e ispirazione, radicato nel desiderio di libertà e giustizia.

Partecipare a un concerto gospel dal vivo significa intraprendere un viaggio emotivo, dove l'energia e la spiritualità si fondono, creando un legame profondo con il pubblico. Non perdete l’opportunità di vivere questa esperienza unica con i Tony Washington Gospel Singers ad Arezzo.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura