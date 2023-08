Abbandono "Revoca della patente"

L’abbandono degli animali domestici continua ad essre una piaga. Nei primi sei mesi del 2023 sono 242 le persone denunciate all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono. E nel 2022 sono state 740 le denunce in crescita rispetto al 2021. Il fenomeno quindi è purtroppo ancora ben presente nel nostro Paese, e i numeri non fanno ben sperare.

I dati li ha forniti il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sottolineando che il ministro Matteo Salvini ribadisce il suo impegno ad inserire nel nuovo Codice della Strada ( il cui testo si discuterà in parlamento dal prossimo settembre) norme ad hoc per inasprire le pene per chi si macchia di questo reato che si può considerare un vero e proprio atto di vigliaccheria e crudeltà. "Il vicepremier ha chiesto di monitorare l’andamento del reato di abbandono di animali domestici - fa sapere il ministero - fino alla sospensione o revoca della patente. Si tratta di una previsione che risponde, oltre che a regole di civiltà, alla tutela degli automobilisti: l’abbandono su strada è spesso causa di incidenti anche gravissimi". Attualmente chi abbandona gli animali rischia una condanna fino ad un anno di reclusione e una multa compresa tra 1.000 e i 10.000 euro.

Dal Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, arriva

"un plauso al ministero per l’attività di contrasto e a Salvini per il proposito di inasprire le pene contro i responsabili dell’abbandono di animali". "Ma questo - aggiungono dal Codacons - ancora non basta: se nei primi sei mesi del 2023 sono 242 le persone denunciate per abbandono, altre migliaia di casi nascosti raccontano infatti la vastità di un fenomeno che finora è rimasto sottotraccia, ma che adesso finalmente comincia a venire alla luce". "In base ai dati della Lav - aggiungono dal Codacons - si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. Reati che vanno combattuti e denunciati, allo scopo di fermare questa strage estiva che si ripete ogni estate nel nostro Paese".

"Per mettere un freno alla violazione dei diritti degli animali - aggiungono dall’associazione - è possibile segnalare casi di violenza o abbandono nei confronti di cani, gatti o altri animali sul sito www.assofido.it, il numero Whatsapp 0695550273 e l’indirizzo mail [email protected] con la possibilità di inviare anche foto e video e altri elementi utili a individuare i responsabili dei reati. I responsabili dei reati segnalati all’associazione saranno denunciati alle Procure competenti, ai fini dell’azione penale del caso".