"A zonzo per Firenze": quando i social fanno veramente storia

Come poteva essere Firenze qualche secolo fa? Quali furono le prime chiese e quali sono le piazze meno conosciute, o le vie e i vicoli meno battuti? Curiosità e tanta storia rievocate in modo coinvolgente e appassionante: questi gli ingredienti che determinano il successo del gruppo Facebook "A zonzo per Firenze", a cura di Riccardo Posarelli. "L’idea mi è venuta durante la pandemia – spiega Riccardo – e così, circa due anni fa, è nato questo gruppo che conta oggi oltre 12mila followers. È molto seguito dai fiorentini, ma anche da stranieri".

Riccardo, fiorentino doc, figurante del Corteo Storico Fiorentino e Cavaliere di Parte Guelfa, è un appassionato di storia della città. I suoi post, corredati da foto e ricostruzioni, propongono ottimi spunti di approfondimento e risultano sempre molto interessanti, perché svelano aneddoti e dettagli sconosciuti ai più, a volte anche dagli stessi fiorentini. "Sono da sempre un appassionato di storia, archeologia, antiquariato, storia dell’arte – spiega Riccardo -. Dopo il liceo artistico mi sono specializzato in scuole di restauro, ho fatto parte del gruppo archeologico fiorentino. Nei miei post mi soffermo su aspetti cittadini poco conosciuti o insoliti, che tratto con precisione, per stuzzicare e catturare l’attenzione. Conduco alla scoperta, o riscoperta, di vicoli, facciate di palazzi, piazze, anche di quei monumenti che abbiamo sempre sotto gli occhi, ma proprio per questo non sono adeguatamente conosciuti o approfonditi. Soprattutto dalle nuove generazioni, che desidero si appassionino sempre più alla città".

Qualche angolo della Firenze insolita? "La piazza dei Tre Re o i luoghi dove sorgevano le case torri. Poi sotto l’ex Gambrinus venne rinvenuto un pozzo sotterraneo, monumento legato all’approvvigionamento idrico dell’antica Florentia romana".

È un affascinante viaggio indietro nel tempo, anche alla storia più recente, quello proposto da Riccardo Posarelli, che permette ai followers di visitare e vedere Firenze con un altro occhio.

Maurizio Costanzo