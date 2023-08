A Zenzero Off “La voce di Pietro” di Agnese Fioretti

Arezzo, 18 agosto 2023 – Tutta la verità del difficile percorso di una famiglia che non si illude, ma nemmeno si arrende allo spettro autistico, nelle parole di una madre che ha scelto di diventare la voce del suo bambino, trovando la forza di condividere questa esperienza di genitorialità. E' quello che racconta il libro di Agnese Fioretti “La voce di Pietro” (Giunti), incontro che chiude l'intensa programmazione di Zenzero OFF, il “fuori programma” di appuntamenti-evento parte del progetto culturale Zenzero promosso da ORA Officina Rilancio Arezzo in collaborazione con la libreria Edison by Biblion.

Non c’è vergogna né paura del giudizio altrui, e neanche la minima finzione, nella tenace e insieme delicatissima testimonianza di Agnese, mamma di Pietro ed Elia, che con il marito e i propri cari, nel 2017, ha affrontato la verità di una diagnosi che ha cambiato per sempre la vita dell’intera famiglia. Attraverso le sue parole si comprendono il dolore e i timori di fronte ai limiti e agli ostacoli che si presentano nella quotidianità di Pietro. Ma Agnese ci regala anche una storia costellata di tantissimi attimi di vera gioia, in cui spiragli di luce dileguano il buio nel quale lo spettro autistico a volte sembra chiamarla a sé. Grazie a una scrittura potente e sottile, l’autrice esprime la vasta gamma di sfumature che colorano la sua vita insieme a Pietro e riesce a rappresentare in modo mai banale il sentimento di amore che nutre la sua lotta quotidiana per dare al figlio tutto ciò che le è possibile, infondendo così a ogni famiglia – non solo a quelle che affrontano situazioni simili alla sua – un coraggio che non ha nulla di eccezionale perché conosce le sconfitte, ma non si fa annullare, anzi, in queste trova sempre nuova forza.

La presentazione de “La voce di Pietro” si terrà lunedì 28 agosto alle ore 17,30 negli spazi del nuovo punto Menchetti “Al Parco” presso il Parco Pertini, e sarà curata da Andrea Laurenzi e Francesco Caremani. Ingresso libero. Partner dell'evento Arezzo Autismo, Koinè e Menchetti.