A Sansepolcro torna la Piazza dei Beni Comuni con tante novità

Arezzo, 5 luglio 2023 – Da giovedì 13 a sabato 15 luglio ai Giardini di Piero a Sansepolcro torna la Piazza dei Beni Comuni, spazio di incontri organizzato dalla Fondazione Progetto Valtiberina in collaborazione con Kilowatt Festival.

Con lo sguardo rivolto al protagonismo territoriale sono previsti approfondimenti e testimonianze utili ad accrescere la conoscenza dell’economia civile e delle esperienze virtuose presenti sul territorio della Valtiberina, con un focus (quello della mattina di giovedì 13 luglio) sui distretti dell’economia civile: un cantiere in espansione e trasformazione.

Un’esperienza che si muove su dimensioni di apprendimento e cultura, ma anche su relazioni, connessioni e scambio tra partecipanti, relatori, organizzazioni e artisti presenti.

«Al centro del dibattito dell’edizione 2023 ci sarà il tema dell’economia civile, che abbiamo scelto perché sarà l’argomento cardine intorno a cui si svilupperanno le nostre attività autunnali», spiega Marta Pasqualini, direttrice generale di Fondazione Progetto Valtiberina, che si sofferma anche su una delle novità di quest’anno: «Agli appuntamenti, oltre ai relatori tradizionali, parteciperanno attivamente anche compagnie ed artisti protagonisti di Kilowatt Festival, che permetteranno di sviluppare i temi in discussione anche attraverso i linguaggi delle arti performative, in modo da consolidare e arricchire il rapporto tra le due anime che organizzano la Piazza dei Beni Comuni».

Un ulteriore elemento di novità di questa edizione risiede nel fatto che la Piazza dei Beni Comuni si inserirà nella cornice di “Soluzioni civili”, percorso promosso da Fondazione Progetto Valtiberina in collaborazione con Legambiente Nazionale con l’obiettivo di arrivare all’istituzione del distretto di economia civile della Valtiberina toscana e dell’Altotevere umbro. Il progetto prevede per il 13 luglio una giornata di formazione sul tema dedicato alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ad altre organizzazioni e soggetti interessati, a cui prenderà parte una delegazione dell’Ufficio economia civile di Legambiente.

Il Programma

Giovedì 13 luglio

Ore 9:30 / 14:00: Incontro formativo ed informativo sui distretti dell’economia civile, con la partecipazione di Legambiente nazionale e un approfondimento su come si costruiscono, come si innestano sul territorio e quali sono gli attori da coinvolgere nel percorso.

Ore 19:00 / 20:00 c/o Piazza dei Beni Comuni: Fuori o dentro? I giovani tra luoghi fisici e vita digitale: Come vivono i giovani oggi? Un viaggio tra vita digitale e fisicità, forme di socialità e aggregazione, aree interne e centri urbani con acquasumArte (compagnia teatrale), Stefano Laffi (sociologo), Barbara Croci (ex assessora politiche giovanili comune di Anghiari anni 2000/2010), Chiara Cestelli(cooperativa sociale L’Albero e la Rua), Giulia Pacelli (sindaca dei Giovani di Cortona).

Venerdì 14 luglio

Ore 19:00 / 20:00 c/o Piazza dei Beni Comuni: Suolo e sottosuolo. Spazi di trasformazione, energia in comune. Il suolo come sistema complesso: spazio di contaminazione e trasformazione con Nicola Galli(danzatore e coreografo), Enrico Tavernelli (UniSiena), Gabriele Marconcini (ex assessore alla cultura di Sansepolcro con delega ai Beni Comuni), Roberto Leonardi (Consorzio ABN), Michele Vignali (Consorzio COOB).

Sabato 15 luglio

Ore 19:00 / 20:00 c/o Piazza dei Beni Comuni: Arte e artigianato di prossimità. Pratiche che rigenerano. Come valorizzare un territorio dando spazio a pratiche artistiche e artigianali che favoriscono la coesione sociale? Con Saverio Verini (curatore, direttore del Sistema Museale di Spoleto), Stefania Cassani (Cooperativa Il Borgo), Lorenza Soldani (Pop Up Lab), Livio Sassolini(presidente CNA Anghiari), Chiara Cascianini (Confesercenti Valtiberina).