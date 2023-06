A Livorno si sognano ancora i corsari Alinari, alla luce gli scatti storici

di Michela Berti

Dalla Terrazza Mascagni quel bambino che guarda l’Amerigo Vespucci invelato non può far altro che una cosa: sognare. E ’Sognando i corsari’ è proprio il titolo della mostra fotografica allestita al Museo della Città in piazza del Luogo Pio dal Comune di Livorno con il patrocinio della Regione Toscana media partner Qn La Nazione-Il Telegrafo. Esposte le fotografie del prestigioso Archivio Alinari, uno dei più grandi e antichi del mondo. Mareggiate, palombari, ormeggiatori, vari di navi, antichi chalet, scorci di una città della seconda metà dell’Ottocento che, fino ai primi sessant’anni del secolo scorso, è stata ammirata da alta borghesia e nobilità.

Orgoglioso di questa mostra l’assessore alla cultura Simone Lenzi: "La Fondazione Alinari ha un patrimonio sconfinato di 5 milioni di fotografie, la più importante al mondo. Qui si è scavato per trovare testimonianze su Livorno e il suo mare". Profondo il legame che unisce la città dei Quattro Mori al presidente della Fondazione Alinari Giorgio van Straten: "Venivo in vacanza in provincia di Livorno quando ero bambino. Il mare è proprio il tema che segna l’identità di questa città". La mostra è stata curata da Rita Scartoni, per il Comune seguita da Giovanni Cerini dirigente Attività Culturali e da Cristina Luschi Ufficio Biblioteche e Musei. Gli autori in mostra sono stati dei veri e propri artisti della macchina fotografica: leopoldo Alinari, Romualdo Alinari, Giuseppe Alinari, Vittorio Alinari, Vincenzo Balocchi, Ugo Bettini, Luigi Betti, Giuseppe Borra, Giacomo Brogi, Carlo Brogi, Aristide Castelli, Giorgio Enrico Levi, Riccardo Marzocchini, Bruno Miniati, Aurelio Monteverde, Giorgio Roster. Scatti che immortalano non solo Livorno, anche le isole dell’Arcipelago sono state fotografate da chi, come lo scienziato fiorentino Roster, ha approfittato dei suoi soggiorni all’isola d’Elba ed ha colorato a mano le diapositive.

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 22. Orario continuato fino alle 24 durante effetto Venezia (dal 2 al 6 agosto). Biglietto intero 6 euro, ridotto 4 euro, visita guidata 2,50 euro. Possibilità di biglietto open acquistabile anche online. Per informazioni e prenotazioni: Museo della Città di Livorno, piazza del Luogo Pio tel.0586-824551 [email protected]