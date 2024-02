A Cortona in arrivo «Magnifica presenza», uno spettacolo di Ferzan Ozpetek

Arezzo, 15 febbraio 2024 – Ancora un doppio appuntamento con la stagione del Teatro Signorelli, martedì 20 e mercoledì 21 febbraio è in arrivo «Magnifica presenza», uno spettacolo di Ferzan Ozpetek. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con Mine vaganti, e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi: Tosca D’Aquino, Serra Yilmaz e Federico Cesari, insieme a Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi e Fabio Zarrella.

Lo spettacolo rientra, martedì 20 febbraio nel turno giallo di abbonamenti, il giorno seguente mercoledì 21 rientra nel turno verde. I biglietti sono in vendita online all'indirizzo http://www.teatrosignorelli.it/biglietti.php, su TicketOne o fisicamente alla biglietteria del Teatro Signorelli ogni sabato dalle 9.30 alle 12.30 o dalle 20 alle 21.30 nelle date della stagione teatrale. La stagione del Teatro Signorelli è prodotta da Comune di Cortona, Accademia degli Arditi e Fondazione Toscana Spettacolo con il patrocinio di Ministero della Cultura e Regione Toscana e il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Fondazione Nicodemo Settembrini e Unicoop Firenze. Lo spettacolo successivo in programma è «Tre uomini e una culla», giovedì 29 febbraio 2024.