A Casa Bruschi arte contemporanea e musica per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna

Arezzo, 6 marzo 2024 – In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, venerdì 8 marzo la Fondazione Ivan Bruschi offre a tutte le donne l’opportunità di visitare a prezzo ridotto la nuova mostra La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo, curata da Marco Bazzini, organizzata e promossa da Intesa Sanpaolo, Fondazione Ivan Bruschi e Fondazione CR Jesi, in sinergia con Gallerie d’Italia.

In aggiunta alle ore 17 è previsto un concerto, ad ingresso gratuito per le donne, organizzato in collaborazione con l’Orchestra Giovanile di Arezzo con protagoniste alcune giovani musiciste che si sono già distinte in numerosi concorsi nazionali ed internazionali: Viola e Margherita Pasquini, rispettivamente al violino al violoncello, suoneranno musiche di Bach, Brahms, Haydn e Tchaikovsky accompagnate al pianoforte da Marco Lazzeri.

Per questa particolare occasione è interessante ricordare che una sezione della nuova mostra La libera maniera è dedicata alle artiste che hanno contribuito con la loro arte a scandagliare nuove dimensioni di ricerca con una sensibilità fortemente autonoma: Carla Accardi, Carol Rama, Renata Boero, Regina e Paola Levi Montalcini. La mostra, attraverso una selezione ragionata di trentaquattro opere tra le quali anche dipinti di Alberto Burri, Lucio Fontana, Bruno Munari, Afro, prende in considerazione il periodo tra la fine della Seconda guerra mondiale e l'inizio dei favolosi anni Sessanta in Italia.