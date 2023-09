61^ Cortonantiquaria, ultimi giorni per visitare le preziosità al Sant’Agostino, la mostra si conclude domenica 3 settembre

Arezzo, 1 settembre 2023 – Uno scrigno di bellezze con le proposte esclusive e di elevatissimo livello degli oltre 20 antiquari. Per ora circa 5.000 ingressi fra mostra antiquaria, concerti, lirica e mostra collaterale.

Da una rara parure di corallo rosso seicentesca, a lavorazione raffinatissima, fino a un nucleo di calici veneziani in vetro soffiato con iconografia di cigno in opalino; da un dipinto di allievo di Guido Reni, raffigurante David con la testa di Golia, a una scultura lignea quattrocentesca proveniente dal sud Italia. E ancora: un cassettone seicentesco in olivo con intarsi in ebano e bosso; un cassettone raro, del primo Settecento, dalle botteghe granducali, conservato magnificamente. Sono autentiche meraviglie le opere presentate dagli oltre 20 espositori presenti a questa edizione che dal 19 agosto fino al 3 settembre accoglie il pubblico negli stand del Centro convegni Sant’Agostino, che ha visto fino a oggi, nell’insieme delle iniziative, un afflusso di circa 5.000 visitatori.

Un corollario di iniziative ha accompagnato la Cortonantiquaria: la mostra «Livorno, l’eredità della pittura macchiaiola da Ulvi Liegi a Oscar Ghiglia», visitabile negli ambienti di via Guelfa 45, di fronte alla sede espositiva principale. Bella risposta di pubblico alle cinque serate con La Traviata, l’omaggio a Battisti e Mogol, il musical del Mercante di Venezia, l’esibizione di Walter Sterbini e il Premio Cortonantiquaria con Vittorio Sgarbi e Francesco Santucci.

Cortonantiquaria, promossa dal Comune di Cortona, con l’organizzazione di Cortona Sviluppo si avvale del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iureconsulti, con la collaborazione di Furio Velona Antichità.

ORARI: lunedì, giovedì e venerdì: 10.00-13.00, 15.30-20.00 martedì e mercoledì: 15.30-20.00 sabato e domenica: 10:00-20:00

INGRESSO: Intero Euro 8,00 | Ridotto Euro 5,00

Con il biglietto di Cortonantiquaria si ha diritto ad accedere alla mostra “Signorelli 500” presso il MAEC a ingresso ridotto e viceversa.

Si riconferma anche l’ingresso a biglietto ridotto per viaggiatori e turisti che giungono a Cortona con Trenitalia, partner tecnico dell’iniziativa, sia con convogli regionali, Intercity, che con Frecciarossa.