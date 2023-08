"42,5° a Firenze: il caldo non rallenta in Toscana"

L’ondata di calore soffoca la Toscana con picchi di oltre 42 gradi. "Un record storico", ha scritto ieri il Centro Meteo Toscana sulla sua pagina Facebook. "Avevamo detto già da più di una settimana che questa ondata di caldo avrebbe potuto diventare potenzialmente storica per diverse zone – si legge nel report – e così puntualmente (purtroppo) è stato. Avevamo parlato di punte fino a 42 gradi e siamo arrivati a 42.5". Questo un piccolo resoconto delle zone più calde: Castelmartini (PT) 42.5 gradi, Pistoia 42.1, Empoli 41.8, Capannori 41.5, Firenze 41,4, Montopoli (PI) 41, Massa 40.6. Punte oltre i 40 gradi anche in Maremma.

"Il fatto che questi record storici (sottolineiamo, non mensili ma annuali) siano stati abbattuti come birilli nell’ultima decade di agosto e con una configurazione assolutamente non troppo estrema – si legge ancora nel post su Facebook del Centro Meteo Toscana – dimostra, per chi ancora non ci credesse, che le potenzialità per temperature inimmaginabili fino a vent’anni-trent’anni fa, sono ormai sotto gli occhi di tutti".