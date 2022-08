Sagre in Toscana, la guida per il weekend

Firenze, 3 agosto 2022 - Siamo nel pieno dell'estate e le sagre sono fra gli appuntamenti più ricercati per passare una serata alla ricerca di sapori della tradizione e feste che sono ormai un punto di riferimento per turisti, villeggianti e residenti. Ecco una guida al fine settimana provincia per provincia con una selezione dei migliori appuntamenti in Toscana.

Al campo sportivo di viale Diaz a Monte San Savino c'è la sagra dei pici, aperta fino al 7 agosto. Ci sono anche la pizzeria, i giochi per bambini, il ballo con musica dal vivo.

A Montecchio di Cortona la sagra del piccione dura fino a domenica 7 agosto. Aperto tutte le sere, ma il piccione sarà servito solo da venerdì a domenica. Tutte le sere gara di briscola. Appuntamento al campo sportivo Viti.

Dal 7 al 10 agosto a Bibbiena, nella frazione di Partina, si tiene la sagra del raviolo, la sagra apre alle 18,30.

La sagra della bistecca di Galleno (Fucecchio) è un evergreen: la 51esima edizione si tiene al campo sportivo tutte le sere dalle 20 fino al 15 agosto, ingresso a offerta fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria al 340.9553758. Tutte le sere dalle 21,30 musica dal vivo per il ballo.

Sagra del tortello a Sagginale (Borgo San Lorenzo) dal 6 al 15 agosto, la sera a cena e la domenica e il 15 anche a pranzo.

A Vicchio per tutto agosto dal giovedì alla domenica appuntamento con la festa della ficattola e del cinghiale al Lago Viola. Non mancano i tortelli di patate del Mugello. Il sabato sera c'è anche il piano bar. Sabato, domenica e festivi aperta anche a pranzo. Prenotazioni al 350.1933619 o al 366.1500599.

Domenica 7 agosto a Crespino del Lamone (Marradi) sagra della piadina fritta: per tutto il giorno si potrà gustare una specialità di chiara influenza romagnola.

A Sant'Amato, frazione di Vinci, si tiene da venerdì a domenica S. Amato a tavola, con prodotti tipici di S. Amato e del Montalbano. Dopo cena si balla.

Fino al 5 agosto nella pinetina zona Palazzi Rossi a Follonica si tiene la sagra del tortello e della tagliatella, apertura alle 19,30.

Dal 6 al 12 agosto "secondo tempo" della sagra del picio, della donzella e della rostinciana sempre a Follonica in via Litoranea, zona Palazzi Rossi, tutte le sere dalle 19,30.

Da venerdì a domenica a Scansano si tiene la sagra della lasagna, la sera dalle 19 e la domenica anche a pranzo dalle 12,30, nella frazione di Pancole.

Si tiene a Orbetello la sagra del moscardino e del polpetto, in via Cala di Forno a Talamone, da giovedì a domenica. Aperta la sera a cena, a seguire musica dal vivo.

La festa maremmana di Gavorrano si tiene da giovedì a domenica al parco della Casa del Popolo. Dalle 19,30 stand aperti, poi si balla.

Sagra della bruschetta a Capalbio, dal 6 al 14 agosto in località Giardino, strada pedemontana al km 3,200. Non manca la carne alla brace. Apertura stand alle 19,30.

A Sassofortino (Roccastrada) la sagra del maccherone si tiene dal 5 all'8 e dal 12 al 15 agosto nel parco della Fonte di Vandro, aperta dalle 19,30, la domenica e a ferragosto anche a pranzo.

Sant'Andrea al Civilesco (Magliano in Toscana) ospita dal fino al 5 agosto e poi dal dal 9 al 18 la sagra del baccalà.

Dal 4 al 7 e dall'11 al 15 agosto a Collesalvetti si tiene la sagra del cinghiale, nella frazione di Colognole. Si mangia dalle 19,30.

A Gabbro (Rosignano Marittimo) venerdì, sabato e domenica si tiene la 23esima sagra del cinghiale; apre alle 19, a seguire musica dal vivo, ballo e spettacoli.

A Donoratico la sagra del tortello dal 3 al 7 agosto si tiene la sera al patrco delle Sughere dalle 19 con prenotazione al 338.1358449. Non manca la bistecca alla maremmana.

Sagra del pesce a Piombino, nei giardini dell'ex asilo Pro Patria in viale del Popolo 23, dal 7 al 13 agosto: dalle 17 frati, zonzelle e bomboloni, dalle 19 ,30 apre il ristorante. Venerdì 12 serata speciale con il maxi fritto.

Nella frazione di Aquilea, zona Ponte a Moriano, da venerdì a domenica e poi dal 12 al 15 agosto si tiene la sagra della zuppa, a partire dalle 19.

Da venerdì a domenica tordelli, grigliata e prodotti tipici lucchesi alla sagra de La Corte in piazza del Mercato a Marlia, dopo cena si balla.

A Spianate (Altopascio) la sagra della polenda a palle si tiene fino al 15 agosto dalle 19,30. Prenotazioni al 334.7901020.

Sabato e domenica a Le Prade Garfagnine (Fosciandora) si tiene la festa dei pastori. Sabato apericena, domenica pranzo.

Barga ospita la sagra del pesce e delle patate, dal 4 al 16 agosto allo stadio comunale. Aperto dalle 19,30. Per l'asporto di questo speciale fish&chips telefono 375.7912097.

Fino a domenica 7 a Lido di Camaiore si tiene Il Gusto fa Festa, tutte le sere dalle 19 al parco della Fratellanza, organizza la Misericordia. Stand con specialità varie, ovviamente non manca il pesce.

Nel centro storico di Cascio a Molazzana appuntamento con la sagra delle crisciolette da venerdì a domenica. Tutte le sere degustazioni, bomboloni e musica dal vivo.

A Querceta di Seravezza da giovedì a domenica la sagra dell'Ardore, al Marzocchino in via Alpi Apuane. Tutte le sere ballo co orchestra e tombolone; prima si mangia con le specialità della cucina versiliese. Aperta dalle 20.

Come ogni anno Bozzano ospita la sagra della pupporina e del tordello, fino al 15 agosto. Dopo cena musica dal vivo e tombolone.

A Farnocchia (Stazzema) torna la sagra del magnifico tordello, nei giorni 6, 7, 13, 1 e 15 agosto a partire dalle 19.

La cucina tipica massese protagonista alla festa del Burbughjon che si tiene in via degli Oliveti (vicino allo stadio) a Massa, da venerdì 5 a domenica 7 agosto. Aperta dalle 20 alle 23.

Imperdibile la sagra del panigaccio di Podenzana, dal 4 al 7 e dal 12 al 16 agosto al parco del Gaggio a partire dalle 19.

Sabato e domenica appuntamento con la sagra della focaccina a Licciana Nardi, nella frazione di Amola, sabato a cena e domenica anche a pranzo.

La sagra della focaccetta anima il lago Fario di Soliera (Fivizzano) da venerdì a domenica. La sera musica e karaoke.

Solo domenica 7 la sagra della torta a Fosdinovo, info e prenotazioni al 370.3726927.

Dal 4 al 28 agosto ogni gioved', venerdì, sabato e domenica si tiene a San Miniato, al padiglione del circolo Arci in località La Serra, la sagra del cunigliolo fritto, aperta a cena (anche a ferragosto). Prenotazioni al 339.1639542.

Festa della grigliata e sgabei sotto le stelle a Bientina da venerdì a domenica al parco delle Sughere in località Quattro Strade. Dopo la cena musica dal vivo. Prenotazioni al 347.1836171. Apertura stand alle 19,30.

A Zambra (Cascina) dal 3 al 7 agosto la sagra Be' mi tempi, con la brace sempre accesa, le specialità di pesce compreso il cacciucco, la pizzeria. Si può prenotare al 389.8578007. A seguire non manca la musica.

Sabato e domenica a Villa Campanile gran finale della Festa del contadino-antipasto genuino, stand aperti dalle 19,30. Ampia pista da ballo.

A Cascine di Buti da venerdì a domenica la sagra del fungo porcino si tiene la sera nella zona sportiva, a seguire si balla.

La casa del popolo di Campo (San Giuliano Terme) in via Toniolo 123 ospita la sagra degli schiaffoni (tipica pasta fatta a mano) dal 5 al 15 agosto, non mancano brace e bomboloni.

Venerdì 5 agosto a Prataccio, frazione di San Marcello Piteglio, appuntamento con Aiale Sotto le Stelle, specialità locali, cinghiale e tanto altro a partire dalle 20 . Prima però si può fare asporto e dalle 16,30 ci saranno i mercatini. Dopo cena musica dal vivo e da ballo.

A Piteglio sabato 6 agosto Saperi e Sapori, festa dei sapori tipici, si parte alle 17.

L'ultimo avamposto della provincia di Prato, sull'Appennino, ospita la sagra del cinghiale: appuntamento a Montepiano (Vernio) al parco del Poggetto, sabato 6 e domenica 7 agosto. Sabato cena dalle 19, domenica anche pranzo dalle 11 con la polenta.

Sabato e domenica a Castiglione d'Orcia la sagra del crostino e dei pici fatti a mano, la sera a cena e la domenica anche a pranzo. Dopo cena si balla.