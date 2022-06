Cosa fare in Toscana nel weekend del 4-5 giugno tra sagre, feste e mercati

Firenze, 3 giugno 2022 - Tantissimi appuntamenti in Toscana fra sagre, feste e mercatini. Ecco una guida al weekend del 4 e 5 giugno 2022.

Festa della birra a Iolo (Prato), nell'area dello stadio di rugby "Chersoni": il Birra+ Festival propone musica e birra fino al 12. Il programma.

Sabato e domenica a Prato si tiene Eat Prato, festival del cibo. Qui il programma.

Domenica 5 giugno a Carmignano come ogni prima domenica del mese c'è il mercatino in piazza Vittorio Emanuele II e piazza Matteotti.

Fino a domenica la sagra della ciliegia a Bacchereto (Carmignano, Prato). Sabato gli stand aprono alle 16 e domenica alle 15. IL PROGRAMMA

Sabato 4 a Firenzuola (Firenze) il ritorno della Aringata. Si parte alle 16 in corso Villani con i carri allegorici. Alle 18 ballo tradizionale in costume, dalle 18:30 si balla.

Per festeggiare la fine della stagione sportiva a Rufina (Firenze) fino a domenica la sagra del cacciucco e dei gamberoni alla griglia. Appuntamento allo stadio comunale Bresci, aperto tutte le sere a cena dalle 19 e nei festivi anche a pranzo alle 12. Info: 335.430999.

Domenica dalle 10 al tramonto, alla tenuta Podere Castellare di pelago (Firenze), street food locale, mercatino e tanta campagna.

Domenica a Scarperia si tiene Collezionisti in Piazza, mercato di scambio dalle 9 alle 19.

A Malmantile (Firenze) fino a domenica la Festa Medievale: tutte le sere dalle 19, domenica dalle 16, piatti tipici medievali, mercatini, giochi, musici.

Sabato e domenica la 46ª sagra del ranocchio a Brozzi (Firenze). Si parte dalle 18,30 in via San Martino a Brozzi.

A Borgo San Lorenzo (Firenze) fino a domenica 5 giugno lo street food in piazza Dante, insieme a mercatino, area giochi e musica. Nel weekend aperto anche a pranzo.

Nel Mugello, a Vicchio, il lago Viola ospita la festa del tortello e del porcino. Specialità: bistecca di chianina. Aperto tutte le sere a cena, sabato e domenica anche a pranzo. I giorni di festa: fino al 5 giugno, poi ancora a giugno nei giorni 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e anche 1-2-3 luglio. Info: 350.1933619 oppure 366.1500599.

A Larciano (Pistoia) fino a domenica si tiene la sagra del bombolone con specialità gastronomiche e serate danzanti. Birreria, pizzeria e ampio parcheggio. L'evento si tiene al parco Berlinguer a Colonna di Larciano.

Tutte le sere fino al 12 giugno a Casalguidi (Pistoia) si tiene la sagra della bistecca, in piazza Vittorio Veneto dalle 19.

Cibo di strada, area bimbi, musica: fino a domenica in piazza Anzilotti a Pescia (Pistoia) lo Street Food Fest, con specialità italiane e internazionali.

Il vino è protagonista a Montespertoli (Firenze) con la Mostra del Chianti. Qui il programma.

Domenica 5 a Vinci (Firenze) prima edizione della Festa del Contadino in piazza della Libertà, via Giovanni XXIII e via Roma, dalle 10 a tarda sera con trattori d'epoca, animali da cortile, mercato dell'artigianato.

Al circolo Arci La Serra di San Miniato (Pisa) fino fino a domenica e poi nel weekend 11-12 giugno si tiene la sagra del fiore di zucca fritto. Non mancano prodotti tipici locali. prenotazioni 339.1639542. Stand aperti la sera dalle 20.

Domenica a San Miniato (Pisa) mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato dalle 9 alle 19 in corso Garibaldi, piazza del Popolo e ai loggiati San Domenico.

ancora a San Miniato (Pisa) domenica in piazza del Popolo dalle 10 alle 20 la prima mostra mercato del tartufo nero di San Miniato.

A Bientina (Pisa) la sagra della ficattola si tiene fino a domenica e poi ancora dal 10 al 12 giugno al parco Le Sughere con apertura stand alle 19 e musica.

Sempre in provincia di Pisa, ma a Terricciola, appuntamento con la Festa dell'Allegria: nella frazione di Morrona, fino a domenica 5 giugno, tutte le sere (e la domenica a pranzo) prodotti tipici, vino del posto, musica

Imperidibile la tradizionale sagra delle ciliegie di Lari (Pisa) fino a domenica: il 5 giugno ci sarà anche il bus navetta. Stand gastonomici aperti tutte le sere alle 19,30, ma domenica anche a pranzo. Ci sarà anche musica e mercato delle ciliegie.

Domenica a Montecatini Val di Cecina (Pisa) si tiene la Festa del Cacciatore: gara cinofila al mattino, nel pomeriggio in piazza della Repubblica giochi e divertimenti per grandi e piccoli, alle 19,30 si mangia con la cacciagione grande protagonista.

Una bella cacciuccata a Montescudaio (Pisa), sabato e domenica, al centro polivalente in località Fiorino.

Fino a domenica a Marina di Pisa si tiene la Festa Spagnola in piazza Sardegna con street food, musica, balli. Aperta dalle 12 alle 24.

Alle Volte Basse di Siena la sagra della pastasciutta fino a domenica: appuntamento in strada Volte Alte a partire dalle 19,30 tutte le sere. Non mancherà la musica, il bis dal 10 al 12 giugno.

Per tutti i fine settimana di giugno a Colle Val d'Elsa (Siena) si tiene la sagra della Miseria, nel quartiere di Santa Caterina, a partire dalle 19.30. Nel menu i piatti della cucina povera contadina.

Sempre in provincia di Siena, a Murlo, fino al 4 giugno agli impianti sportivi "Murlo live in fest": dalle 19,30 stand gastronomici e musica.

La Sagra dei Pastrignocchi e del Cuculo animerà Cetona (Siena): tutti i giorni stand gastronomici con specialità tipiche e prodotti alla brace. Prenotazioni al 346.3137751. Il programma

Nella frazione di Abbadia Isola (Monteriggioni, Siena) sabato e domenica si tiene la festa "C'ero anche io ad Abbadia Isola": tantissimi gli appuntamenti che potete trovare in questo programma.

Sinalunga (Siena) ospita fino a sabato 4 giugno la Biancalana, festa nel centro storico. Sabato a partire dalle 15 alle 24 e corsa dei carretti.

La festa del tortello soranese si tiene a Sorano (Grosseto) fino a domenica. Sabato aperta a pranzo e a cena, domenica solo a pranzo.

A Orbetello (Grosseto) sabato e domenica nuovo appuntamento con il Mercatino lagunare. Tante bancarelle in centro storico.

A Castiglione della Pescaia (Grosseto), fino al 5 giugno Tortelli e Calamari in Ecofesta. Agli impianti sportivi in località Casa Mora gli stand aprono alle 19.

Fino a domenica al campo sportivo di Indicatore (Arezzo), la Festa degli antichi sapori. Tutte le sere pizzeria e ristorante con menu tipici e ballo liscio.

A Battifolle (Arezzo) la sagra del maccherone fino al 5 giugno: aperto la sera dalle 19 e domenica anche a pranzo dalle 12.

Sabato e domenica torna la Fiera Antiquaria di Arezzo, appuntamento imperidibile.

Sabato e domenica a Bucine (Arezzo), nella frazione di San Leolino, c'è la sagra del crostino casalingo, 52esima edizione. Stand aperti a cena dalle 19 e la domenica anche a pranzo dalle 12.

Santa Fiora di Sansepolcro (Arezzo) presenta la "Festa 'n Santa Fiora". Qui il programma

A Castiglion Fiorentino la Festa medievale Bianco-Azzurra propone fino a domenica (nella fortezza del Cassero) cinque giorni in pieno medioevo. Il programma

Mercatini Medievali a Cortona (Arezzo) fino al 5 giugno, apertura alle 10. Ci saranno anche artisti di strada e cibo medievale.

Ancora Cortona ospita fino al 5 giugno il 37° Festival della lumaca a Camucia (Fossa del Lupo). Sabato dalle 19 ultimo dei tre giorni dedicati alla lumaca, domenica la pizzeria.

In Lunigiana, a Fivizzano (Massa Carrara), fino al 5 giugno si tiene Sapori, la mostra mercato dei prodotti tipici della provincia apuana. Spettacoli e stand gastronomici.

Sabato e domenica in centro a Lucca si tiene Lucca Medievale, la due giorni con spettacoli e rievocazioni.

A Segromigno in Monte (Capannori, Lucca) nelle sere del 4-5, 11-12, 25-26 giugno e 2-3 luglio si tiene la sagra del tordello casalingo.

Domenica a Porcari (Lucca) il mercatino del riuso dalle 8 alle 19 in piazza degli Alpini.

Mercatino del riuso domenica anche a Borgo a Mozzano (Lucca) con "Di mano in mano", come ogni prima domenica del mese. Appuntamento dalle 9 alle 19 tra piazza XX Settembre e via Umberto I.

Sabato e domenica a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) il Mercato Garfagnino con prodotti tipici al Loggiato Porta dalle 9 alle 19.

Sabato 4 giugno a Querceta (Seravezza, Lucca) mercatino per hobbisti e svuotasoffite. Appuntamento in piazza Sandro Pertini dalle 9 alle 19.

Street food protagonista a Massarosa fino a domenica in piazza Provenzali. Lo Street Food Festival terrà i banchi aperti dalle 11 alle 23.

All'Isola d'Elba, a Portoferraio, viale delle Ghiaie ospita Portoferraio in Fiore, la mostra mercato di piante e fiori aperta dalle 9: alle 19.30.