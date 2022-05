Musica, incontri e arte: cosa fare in Toscana fino al 5 giugno

Frenze, 30 maggio 2022 - Dalla musica elettronica al Conservatorio Cherubini di Firenze alla mostra dell'estate a Villa Bertelli di Forte dei Marmi: la settimana che va dal 30 maggio al 5 giugno è ricca di appuntamenti, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: proiezioni di documentari, incontri, concerti, esposizioni, conferenze e presentazioni di libri.



Cortona, 30 maggio

"La giurisdizione episcopale nel Medioevo" è il titolo della conferenza a cura della professoressa Maura Mordini dell'Università di Siena in programma il 30 maggio alle 11 a Palazzo Casali di Cortona (Arezzo). Tale evento è collaterale alla mostra "La giustizia del vescovo di Cortona nel Trecento" che in corso al Museo dell'Accademia etrusca di Cortona fino al 2 giugno.

Firenze 30, 31 maggio e 1° giugno

La Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze inaugura "Stems", un nuovo festival dedicato alla musica elettronica, con il proposito di portare in Conservatorio esperienze di studiosi e artisti, divenendo anche un momento di confronto con il mondo esterno. La rassegna prevede tre giornate di concerti, laboratori, workshop ed eventi pubblici a Villa Favard (via di Rocca Tedalda). Il 30 e il 31 maggio si svolgeranno quattro concerti (alle 17 e alle 19) che presenteranno lavori acusmatici, audiovisivi e performativi sviluppati dagli studenti della scuola e il 1° giugno si svolgerà una tavola rotonda (ore 17,30) che vedrà coinvolte tre giovani compositrici, Nicoletta Andreuccetti, Gelareh Soleimani, Giada Turini, la performer Agata Torelli e il flautista Roberto Fabbriciani. Ingresso libero.



Forte dei Marmi, 1° giugno

Si intitola "Un incontro inaspettato: Catarsini e Treccani allo specchio" la nuova mostra dell'estate a Villa Bertelli di Forte dei Marmi, che sarà inaugurata il 1° giugno e proseguirà fino al 31 luglio. Curata da Rodolfo Bona, l'esposizione temporanea vedrà "a confronto" opere novecentesche del pittore milanese Ernesto Treccani (cui è intitolata la sala di Villa Bertelli che ospiterà la mostra) e del viareggino Alfredo Catarsini.



Firenze, 1° giugno

Appuntamento con i “Mercoledì musicali dell’organo e dintorni”: il 1° giugno all'auditorium Fondazione CR Firenze, l’Orchestra di Toscana Classica diretta da Andrea Mura, sarà affiancata dall’organista aragonese Carlos Paterson. (Info e prenotazioni: 055.783374 o 339.1632869).



Prato, 3 giugno

"Immagini della vecchia Prato" è il titolo della personale di Fabrizio Giampaolo Massai che sarà inaugurata il 3 giugno alle 17 allo "Spazio Mostre Valentini" di via Ricasoli a Prato. L'esposizione, visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20, resterà aperta fino al 17 giugno.



Pistoia, 3 giugno

Venerdì 3 giugno (ore 17) all'Auditorium Terzani della biblioteca comunale San Giorgio è in programma la presentazione del libro "La conoscenza e la cura. Omaggio ad Alessandro Pagnini" con Alessandro Pagnini, presidente della Fondazione Francis Bacon, Patrizia Pedrini e Matteo Borri, curatori del volume.



Massa, 4 giugno

Il Museo "Gigi Guadagnucci" di Massa dal 4 giugno si apre a un’interazione a 360°, con la mostra "All Inclusive. Nove artisti contemporanei performano il museo", a cura di Cinzia Compalati. L'iniziativa, fino al 2 ottobre, è realizzata nell'ambito della manifestazione "Amico Museo". Il museo è aperto il martedì e giovedì dalle 9 alle 13, il mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 21. Info: 0585.490204.