Dieci eventi di agosto da non perdere in Toscana

Firenze, 1 agosto 2022 - Agosto, mese che per molti significa ferie, giornate spensierate da passare con i propri cari o con i propri amici. Per chi resta in Toscana o per chi in Toscana trascorre le sue vacanze, questo mese è quello top per alcuni eventi all'aperto tra musica, spettacolo e gastronomia. Eventi distribuiti un po' in tutta la regione, da nord a sud, da est a ovest. Alcuni dei principali eventi sono ovviamente sulla costa, presa d'assalto in questi giorni di grande caldo, ma anche l'entroterra regala eventi interessanti.

La ‘Maddalena penitente’ del grande pittore romantico ottocentesco Giuseppe Bezzuoli, tra le opere protagoniste della grande mostra dedicata nei mesi scorsi dalle Gallerie degli Uffizi in Palazzo Pitti al grande artista fiorentino, torna nella sua sede abituale a Portoferraio nell’Isola d’Elba. Nella Pinacoteca Foresiana, all’interno degli spazi della storica ex Caserma De Laugier, ci sarà infatti dal 19 luglio fino al 2 novembre, nell’ambito del progetto Uffizi Diffusi, una nuova esposizione su Bezzuoli.

Da oltre trent'anni una rassegna che porta i migliori nomi della lirica in Toscana. Particolare la serata del 4 agosto, con Moni Ovadia che racconta il Don Giovanni di Mozart. Info biglietti

Tutto pronto a Livorno per Effetto Venezia 2022. Nell'estate della ripartenza torna anche la kermesse labronica, che si svolge nel pittoresco quartiere della Venezia, unico nel suo genere. Spettacoli, mostre e tanta ottima gastronomia, a cominciare dal cacciucco. Questo è Effetto Venezia. Il programma è vastissimo e spazia dai concerti alle rappresentazioni teatrali. I ristoranti del quartiere proporranno menu ad hoc. L'ingresso al quartiere della Venezia sarà libero. Lungo le tipiche strade ci saranno anche banchetti di ogni genere.

Il Festival nazionale di ecologia e pace ogni anno propone una serie di appuntamenti: dibattiti, concerti e molto altro. Festambiente, promossa come ogni anno da Legambiente, si svolge nella frazione grossetana di Rispescia. All'interno della festa si svolge anche il Clorofilla Film Festival. Ci sarà come ogni anno un'area espositiva. Qui il programma.

Unire l'enogastronomia ai paesaggi e alle atmosfere uniche della Toscana nelle belle sere d'estate. Questo l'intento di una manifestazione che è ormai un classico come Calici di Stelle. Degustazioni, spettacoli, incontri, eventi culturali: un programma ricchissimo che ha come filo conduttore il vino. In particolare, il 10 agosto a Siena ci sarà una serata speciale con degustazioni per le vie della città. Un brindisi speciale avverrà nella Fortezza Medicea. Altro epicentro della festa è Castellina in Chianti, con eventi dal 6 al 10 agosto dedicati al vino. Qui tutto il programma nazionale

Ma agosto è anche il mese del Palio di Siena. Dopo la carriera di luglio, si torna sul tufo per il Palio dell'Assunta. Uno spettacolo che richiama turisti da tutto il mondo. Le contrade vivono il giorno più importante dell'anno. Due giorni dopo, il 18 agosto, viene scoperto il pavimento del Duomo di Siena, per far ammirare a tutti la creazione in marmo, una delle grandi meraviglie dell'arte.

Diciotto concerti in quattro diverse città della provincia di Grosseto e Livorno. Altro grande classico di agosto è il Grey Cat, che offre il meglio del jazz internazionale, con contaminazioni anche di altri generi, come la musica elettronica. Martedì 9 agosto a Suvereto suona Stefano Cocco Cantini con il Francesco Maccianti quartet. Mentre mercoledì 17 agosto torna un grande nome della musica come Tullio De Piscopo, che si esibirà con Dado Moroni e Aldo Zunino al castello di Scarlino.

In provincia di Arezzo torna un grande appuntamento con l'antiquariato. E' una delle rassegne più conosciute d'Italia e arriva al suo sessantesimo anno, un grande traguardo. Appuntamento al Centro Convegni Sant'Agostino. In mostra pezzi unici e pregiati, come vasi cinesi del 1800. Affianca Cortonantiquaria la mostra collaterale “Un viaggio nel Futurismo: da Boccioni a Depero” a cura di Simona Bartolena e coordinata da Daniela Porta di Leo Galleries (Monza). La mostra è allestita nel foyer dello storico Teatro Signorelli.

In Garfagnana c'è una rassegna con tantissimi nomi musicali di grido. Ludovico Enaudi, Vinicio Capossela, Umberto Tozzi, Stefano Massini, Giorgio Panariello, Stefano Bollani, Aka7even, Frida Bollani, Maurizio Carucci e Danilo Rea: questi alcuni degli ospiti della manifestazione. Concerti e incontri che si svolgono in un contesto naturalistico unico come quello della Garfagnana. Gli eventi si svolgono tra la Fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo Garfagnana, la fortezza di Verrucole a San Romano in Garfagnana e l'Oasi di Campocatino a Vagli di Sotto.

Star internazionale, Elisa torna in Toscana il 24 agosto per la data del Summer Nights Festival di Follonica. Elisa, che a Sanremo 2022 è salita sul palco con "O forse sei tu", porta a Follonica il suo Back to the future Live Tour 2022.