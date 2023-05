Un ottimo bilancio per il campionato regionale di società assoluto di atletica

Arezzo, 15 maggio 2023 – Ottimi risultati, grande partecipazione e impeccabile organizzazione per il Campionato Regionale di Società Assoluto di atletica leggera.

L’Alga Atletica Arezzo ha ospitato la più importante manifestazione toscana primaverile che ha registrato circa millecinquecento iscrizioni da cinquanta società in quaranta diverse specialità di velocità, salti e lanci, fornendo la possibilità di vedere in azione allo stadio “Tenti” anche alcuni atleti della nazionale italiana.

La gara, infatti, era inserita nel circuito World Athletics Global Calendar che ha consentito il riconoscimento dei risultati ai fini del ranking mondiale e della qualificazione ai campionati internazionali.

Il primo motivo di soddisfazione per l’Alga Atletica Arezzo è rappresentato dall’impeccabile svolgimento di una gara complessa e di assoluto livello, nonostante due giornate di maltempo e forti piogge che hanno provocato disagi e riorganizzazioni.

Ulteriori occasioni di entusiasmo sono arrivate dai bei risultati conseguiti dagli atleti aretini che sono riusciti a dimostrare la loro preparazione con la conquista di un oro, un argento e due bronzi. Il miglior piazzamento è di Chiara Salvagnoni del 2000 che, nel getto del peso, si è confermata tra le migliori lanciatrici del panorama tricolore con una prestazione di 13.09 metri che è valsa il gradino più alto del podio.

Il secondo posto è stato festeggiato da Federico Rubechini del 2004 nel salto in alto con 1.97 metri, in una gara dove ha ben figurato anche Luca Asprella Libonati del 2005 che si è piazzato quinto con 1.85 metri, mentre nel salto in lungo è arrivato il terzo posto di Anna Visibelli del 1993 con 5.92 metri.

Nella velocità, infine, Danyella Brunelli del 2003 ha vissuto la gioia della medaglia con il bronzo nei 400 ostacoli con 1:06.06 minuti. Il Campionato Regionale di Società Assoluto ha visto anche la partecipazione di atleti di categorie giovanili e, tra questi, erano presenti anche i ragazzi e le ragazze del vivaio dell’Alga Atletica Arezzo, con alcune ottime prove a confronto con avversari più grandi e più esperti.

A spiccare sono stati soprattutto Nicholas Gavagni del 2006 che si è piazzato quinto nel salto in lungo con una prestazione di 6.92 metri con cui è risultato il primo tra i giovani in gara, Lorenza De Silva del 2007 che è stata la prima del suo anno nei 200 piani con 26.69 secondi in una gara vinta da Irene Siragusa del Gruppo Sportivo Esercito e della nazionale italiana, e Filippo Guiducci del 2007 che è stato il quarto tra gli Allievi nel salto in lungo con 6.21 metri.

L’evento è terminato con le premiazioni delle migliori società maschili e femminili della Toscana e, entrambe le classifiche, hanno visto l’Atletica Libertas Livorno al primo posto e l’Atletica Firenze Marathon al secondo posto.

«Lo stadio “Tenti” ha ospitato la gara più importante dell’anno dell’atletica toscana - commenta Stefano Arniani, presidente dell’Alga Atletica Arezzo. - Sono stati due giorni di grande spettacolo con nomi di assoluto rilievo che hanno ripagato l’impegno e gli sforzi organizzativi della nostra società».