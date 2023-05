World Rally Raid Championship Il numero 46 tra i protagonisti

di Luca Amodio

CASTIGLION FIORENTINO

Il leone castiglionese ruggisce ancora. Paolo Lucci sale nel podio anche in Messico: al Sonora Rally valido come terzo turno del mondiale, il World Rally Raid Championship 2023, il centauro si piazza terzo nella sua categoria, la rally 2; quindicesimo se si guarda quella classifica generale e primo tra gli italiani. Ma soprattutto, grazie al terzo gradino occupato nello score a fine gara, il numero 46 che viene dalla Valdichiana continua a comandare la classifica del mondiale, mantenendo il primo posto. "Il nostro leone ce l’ha fatta, un grande risultato per il nostro Paolo", esordisce così il suo team manager Gabriele Minelli in uno dei suoi canonici video social in cui commenta step by step le prestazioni del suo atleta. "Paolo ha dimostrato grande maturità in questa gara: sono gli altri a dover inseguire il nostro Paolo adesso", continua entusiasta Minelli.

Lucci è arrivato in Messico settimana scorsa con alle spalle, oltre all’impresa alla Dakar di gennaio, anche l’ottima performance di Abu Dhabi di Marzo dove, nonostante l’infortunio al braccio, era riuscito a completare la gara del desert challenge prendendosi il decimo posto nello score generale e il terzo in quello di categoria. Con questo posizionamento Lucci aveva raggiunto la vetta del podio nella classifica del mondiale, risultato confermato anche con la tappa messicana.

Infatti, dopo un inizio non dei migliori, Lucci prende man mano confidenza con i deserti messicani. Dopo aver occupato il quinto posto nelle prime due tappe, il centauro castiglionese "tira fuori gli artigli" e sale la classifica, prendosi prima il quarto e infine il terzo gradino.