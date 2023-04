Weekend con le gare sul circuito di Miravalle

Ad appena tre settimane dal campionato toscano, che ha aperto la stagione 2023, il circuito Miravalle di Montevarchi torna già ad ospitare una gara di motocross. E l’asticella si alza subito, visto che oggi e domani tocca al primo round del tricolore epoca, una competizione capace di richiamare oltre 200 piloti, provenienti veramente da ogni parte d’Italia, in sella a moto prodotte prima del 1989.

Fa eccezione la categoria Evo, che accoglie i veicoli fabbricati dal ’90 al ’96. In ogni caso un’autentica passerella di mezzi meccanici che hanno scritto la storia del motocross e anche di autentiche e preziose rarità, tutte perfettamente funzionanti. Non meno singolare è il campo dei partenti, normalmente caratterizzato dalla presenza di piloti capaci di competere con le loro cavalcature in fatto di longevità; è il motivo per cui la Federmoto ha riportato a 80 anni il limite massimo di età previsto per questi conduttori. Tra i partenti figurano così addirittura due settantasettenni.