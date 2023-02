Volpe: "Il Montevarchi è vivo, sarà dura"

di Giustino Bonci

Gennarino Volpe, l’allenatore della Virtus Entella che domenica prossima ospiterà l’Aquila a Chiavari, ha già messo in guardia i suoi giocatori all’indomani dell’eliminazione subita ai rigori nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di serie C a Vicenza: "Siamo molto dispiaciuti di non poter giocare una finale che sentivamo di meritare. Ora, però va resettata la delusione per concentrarsi sul Montevarchi. Non sarà una partita facile – ha affermato il tecnico – perché affronteremo una squadra affamata di punti, aggressiva e che sta cercando di risalire. Quindi dovremo dare tutti molto di più". Dichiarazioni dettate forse anche dal timore di aver speso una buona dose di energie fisiche e psicologiche nella sfida di mercoledì scorso al "Menti", dove peraltro il trainer della Virtus ha praticato solo un moderato turnover, impiegando di contro diversi titolari di solito schierati in campionato. Ad ogni modo le parole di Volpe non devono interessare più di tanto gli aquilotti che sulla necessità di dare di più vengono spronati da tempo dal mister e dallo staff. Andare oltre i propri limiti, insomma, è la missione che Amatucci e compagni saranno chiamati a compiere al Comunale di Chiavari, perché anche se mancano 11 turni alla fine della stagione regolare, si assottigliano le occasioni per rimontare e riacciuffare, intanto, i play-out scongiurando la forbice.

Certo, qualcuno dirà che per chi occupa l’ultima piazza uscire con dei punti dal confronto sul campo della terza in classifica può sembrare una chimera, ma i rossoblù avranno l’obbligo di provarci e di dare il massimo. Per salvarsi è indispensabile, del resto, cercare il risultato contro qualunque avversario. L’incontro in terra ligure, sotto questo profilo, inaugura un altro ciclo di ferro per i valdarnesi che dopo la gara di dopodomani ospiteranno domenica 26 la Lucchese nel derby prima di far visita proprio al Cesena, il 5 marzo, ricevere la Torres sabato 11 e prendere la via di Pesaro nel turno infrasettimanale del 14 marzo. Quattro giorni più tardi arriverà al Brilli Peri l’Imolese, già battuta all’andata e allo stato attuale la concorrente principale per evitare a fine torneo la retrocessione diretta in D. Oggi pomeriggio, intanto, e nella rifinitura di domani mattina, il Montevarchi metterà a punto gli ultimi dettagli per Chiavari sfogliando la margherita per il modulo.