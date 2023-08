Vittoria larga e passaggio del turno. Sansepolcro a tutto gas

Portieri sugli scudi: da una parte Tozaj del Trestina che con i suoi tre interventi da campione su Longo e due volte su Ferri Marini, ha portato il Trestina, ai calci di rigore. Dall’altra, Patata che con un intervento risolature su Farneti nei rigori decisivi, ha dato il successo al Sansepolcro. Domenica (3 settembre) si giocherà al Buitoni la gara secca tra Sansepolcro ed Orvietana.

Bricca soddisfatto della prova dei suoi che, vista la grande intensità, hanno portato a termine il match in maniera positiva: 4 a 2 il risultato finale per i biturgensi. Il tecnico ha rinunciato per infortunio a El Mohtarim, Ligi e Sangare, a Essoussi per squalifica. Assenti anche Pasquali, Carnicelli e Sekulic per un match sentito da entrambe le tifoserie.

Molto nutrita la rappresentanza bianconera che non ha fatto mancare l’incitamento alla squadra. I rigori hanno visto i due giocatori simbolo, Ferri Marini per il Sansepolcro e Di Nolfo per il Trestina fallire il vantaggio, poi la squadra di Bricca ha segnato a ripetizione con Pedrelli, Longo, Mariotti e Giacomo Gorini mentre per il Trestina in rete Belli e Dottori con Farneti che si si è fatto parare il tiro da Patata.

Fabio Patti