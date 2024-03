Vittoria a Prato per il Club Arezzo

Arezzo, 19 marzo 2024 – Altra netta vittoria quella conquistata sabato dal Club Arezzo in trasferta a Prato per 3-0, vittoria amara per un altro grave infortunio rimediato, questa volta a farne le spese è lo schiacciatore Andrea Amatucci che ad inizio primo set ha subito una brutta dislocazione della caviglia ed ha lasciato il match in barella.

Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Tornando al match gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Andreini Opposto, Conti e Amatucci schiacciatori, Cipolla e Nataletti al centro, Nandesi A. libero.

Inizio del primo set abbastanza contratto per i Botoli che faticano ad ingranare la marcia giusta, di fronte una formazione molto giovane e con molte buone qualità che non si è lasciata pregare quando ha trovato lo spazio è stata capace di mettere gli aretini in difficoltà.

E’ proprio nelle fasi iniziali del set che Amatucci ricadendo da un attacco si procura una brutta dislocazione della caviglia che getta nello sconforto il giocatore ed anche tutti i suoi compagni reduci dal grave infortunio occorso a Pippi la scorsa settimana, minuti che scorrono lenti nell’attesa dell’intervento dei paramedici che porteranno Andrea in pronto soccorso dove verrà in seguito effettuata la manovra per rimettere la caviglia in sede e i successivi accertamenti.

Il set procede con fatica, Luca Nandesi subentra all’infortunato Amatucci, il set si chiude in favore degli aretini per 21-25. Secondo parziale in controllo, i ragazzi di Coach Morelli cercano di buttare il cuore oltre l’ostacolo e conquistano agilmente il set per 11-25.

Terzo set dove i Botoli continuano nella conduzione della gara portandosi largamente in vantaggio, Coach Morelli effettua una girandola di cambi mandando in campo Scarpato, Mattesini, Falorni, Ciabatti e il rientrante Scortecci.

Il set si chiude per 16-25. Vittoria rotonda ma che lascia poco spazio ai festeggiamenti, un altro brutto infortunio che terrà il giocatore fuori quantomeno fino alla fine della stagione, un’altra importante pedina persa da coach Morelli che commenta a fine gara: “Purtroppo anche questa trasferta è stata amarissima: bene per i tre punti, ma purtroppo torniamo a casa con l’ennesimo bruttissimo infortunio questa volta capitato ad Andrea Amatucci.

In sincerità faccio molta fatica a commentare il periodo che stiamo attraversando: ciò che dobbiamo fronteggiare in questa fase che è la più importante della stagione è un qualcosa di più unico che raro, ma non abbiamo altra scelta che andare avanti spingendo al massimo verso il nostro obiettivo stagionale: ci aspettano tre finali e dobbiamo essere preparati tecnicamente, tatticamente e mentalmente per ottenere il massimo del risultato.

Tutta la squadra merita un immenso applauso per quanto sta facendo in questa stagione nonostante le mille peripezie e sventure, e mi auguro che nella prossima gara casalinga che giocheremo contro Firenze Ovest che è al massimo della forma e che ha vinto 2 delle ultime 3 trasferte, il pubblico aretino ci sostenga calorosamente ed incessantemente, riempiendo ogni spazio del Maccagnolo, perché questo gruppo di atleti merita il massimo del supporto e della vicinanza di tutti i tifosi aretini”.

Prossimo impegno il match casalingo con la formazione di Firenze Ovest, Sabato 23 alle 17:30 al Maccagnolo.