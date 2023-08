Visibelli e Cuneo, brivido tricolore I salti delle aretine sfiorano il podio

Settimo posto ai campionati Italiani assoluti per Anna Visibelli. L’aretina, classe 1993, è stata protagonista di una lunga trasferta fino alla pugliese Molfetta dove è scesa in pedana nella più importante manifestazione nazionale di atletica leggera, confermandosi tra le migliori saltatrici tricolori. Visibelli ha gareggiato nel salto in lungo e, con 5.96 metri, ha realizzato la settima miglior prestazione, con cui è riuscita a dare seguito al settimo posto raggiunto anche ai campionati italiani assoluti indoor dello scorso febbraio. Tesserata per l’Atletica Firenze Marathon, questa atleta è fortemente legata all’Alga Atletica Arezzo dove è cresciuta e con cui si allena insieme al tecnico Paolo Tenti. L’ottimo salto di 6.17 metri raggiunto nelle scorse settimane al challenge assoluto su pista di Modena era valso la qualificazione alla fase conclusiva dei campionati italiani assoluti nel ristretto novero delle dodici finaliste che, fino all’ultimo, sono rimaste in corsa per il tricolore. Il buono stato di forma attuale è stato confermato dai 5.96 metri nella finale di Molfetta che ha chiuso la stagione di gare estive di atletica leggera. Questa manifestazione ha registrato la presenza anche di una seconda atleta aretina, Benedetta Cuneo del 1996, che ha centrato il quarto posto nel salto triplo con 13.01 metri. L’attività dell’Alga Atletica Arezzo conoscerà ora una breve pausa fino alla ripartenza degli allenamenti e dei corsi fissata per lunedì 28 agosto.