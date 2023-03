Vis Pesaro-Montevarchi 0-1, festa rossoblù

Il gol del Montevarchi a Pesaro

Pesaro, 14 marzo 2023 – Il Montevarchi espugna Pesaro e sale a quota 27 punti in classifica, grazie a una rete di Perez nel primo tempo. Un gol che basta per avere la meglio su una Vis Pesaro in caduta libera e contestata dai propri tifosi durante e dopo la gara in un dopopartita molto caldo.

Il gol arriva al 25’: serpentina in area pesarese di Amatucci, fino a quel momento il migliore in campo, poi conclusione da fuori di Mussis che Farroni respinge, infine tap in vincente di Perez (in posizione regolare).

VIS PESARO-MONTEVARCHI 0-1

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gega (18’st Ghazoini), Tonucci, Bakayoko (37’st Garau); St. Clair, Aucelli (28’st Ngom), Valdifiori, Di Paola (28’st Pucciarelli), Zoia; Fedato, Gerardi. A disp: Campani, Gavazzi, Rossoni, Enem, Borsoi, Astrologo, Sanogo, Coppola, Parodi. All. Brevi.

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Tozzuolo, Gennari (36’st Chiti), Bertola; Cerasani, Amatucci (37’st Nador), Mussis, Lischi; Giordani; Perez (16’st Biagi), Italeng (25’st Kernezo). A disp: Mazzini, Rossi, Boncompagni, Fiumanò, Mané, Rovaglia, Silvestro, Marcucci, Enyan, Pietra. All. Banchini.

Arbitro: Taricone di Perugia.

Reti: 25’pt Perez.

Note: serata fresca e umida; terreno di gioco accidentato; paganti 392, abbonati 598, incasso non comunicato; espulso Giordani; ammoniti Farroni, Gennari, Aucelli, Giusti, Gega, Zoia, Gerardi, Biagi; angoli 1-4 ; rec. 1’+7’.