Viciomaggio-Valdichiana lo scontro clou

AREZZO

Prima categoria in campo alle 15 con il girone E che tra i big match quello tra Bibbiena (terzo) contro il Pergine, due punti sopra la zona playout. Per la Castelnuovese ecco il derby contro il Vaggio per cercare di uscire dalla zona calda della classifica, mentre l’Ambra avrà il difficile compito di provare a fermare la capolista Fiesole che oggi attende la formazione valdambrina tra le propria mura.

Nel gruppo F la capolista Torrita ha conosciuto il primo ko stagionale in campionato ma ha comunque ben 17 punti di margine sulla seconda. Oggi i ragazzi di Guidotti cercano di riprendere il cammino ospitando il Tegoleto che però non può fare sconti. Il Viciomaggio, secondo, darà vita allo scontro diretto con il Valdichiana (terzo) in chiave playoff. Tra l’altro i biancoverdi Franchi mercoledì disputeranno in casa la semifinale di Coppa Toscana. Per il Cortona trasferta a Chiusi mentre lo Spoiano riceverà l’Arezzo Football Academy.