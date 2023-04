Viciomaggio, notte di coppa Italia Finale con la Sestese

Mercoledì di coppa per il Viciomaggio per provare a scrivere una nuova pagina di storia.

La formazione aretina, impegnata nel torneo di Prima categoria, questo pomeriggio partirà alla volta dell’impianto sportivo delle Due Strade. In palio c’è il trofeo, la coppa di Prima categoria, quella che vedrà opposta alla squadra aretina la Sestese alle 20,45. Per certi versi potrebbe sembrare una sorta di Davide contro Golia. Solo poche stagioni fa la Sestese militava in serie D, affrontando e vincendo contro l’Arezzo. Poi la discesa nelle categorie più basse dei dilettanti, arrivando adesso in questa Prima categoria da cui i fiorentini cercando risalire con tutte le proprie forze. In campionato guidano il girone D grazie ai loro 61 punti, cinque di vantaggio sulla prima inseguitrice che risponde al nome di Barberino Tavarnelle.

M.M.