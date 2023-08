Viciomaggio e Valdichiana partono in pole position

Sono due i gironi di Prima categoria che interesseranno le formazioni aretine. Nel gruppo D sono state inserite la neopromossa, tramite ripescaggio, Atletico Levane, quindi ci saranno anche Bibbiena, Castelnuovese, Pratovecchio e Vaggio Piandiscò. Con loro Audace Galluzzo, Casellina, Chianti Nord, Cubino, Giovani Grassina Belmonte, Incisa, Resco Reggello, Rignanese, San Godendo, San Clemente, Sporting Arno.

Nel gruppo F ci sono invece Arezzo Football Academy, Capolona Quarata, Cortona Camucia, Capolona Quarata, Fratta Santa Caterina, Olmoponte Santa Firmina, Marciano Cesa Valdichiana, Spoiano, Tegoleto e Viciomaggio. Insieme a loro Acquaviva, Amiata, Atletico Piancastagnaio, Chiusi, Fontebelverde, Ponte d’Arbia e San Quirico. Per gli addetti ai lavori un girone sicuramente livellato verso l’alto con Viciomaggio e Valdichiana che proveranno in ogni modo a contendersi la vittoria finale per accedere alla Promozione. Si parte il 17 settembre, con la Coppa Toscana che interesserà domenica 3 e domenica 10 settembre, mentre la terza giornata dei triangolari di coppa andrà in scena il 20 settembre per mettere in palio l’unico pass per la fase successiva della manifestazione.

M.M.