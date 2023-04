Viciomaggio, è la notte dei sogni Il rigore di Fei al 91’ scatena la festa

Alla vigilia c’era chi parlava di una sorta di Davide contro Golia. Da una parte il Viciomaggio, squadra espressione di una frazione del comune di Civitella di circa 950 abitanti. Dall’altra parte un colosso del calcio toscano come la Stesese: un passato in serie D anche contro l’Arezzo con oltre 48mila abitanti. Poi però in campo si va in undici contro undici e qui il Viciomaggio ha steso Golia. I biancoverdi di Riccardo Franchi a distanza di otto anni dallo storico successo nella coppa di Seconda categoria si confermano squadra con lo spirito da partita secca: vittoria 1-0 a tempo scaduto. Nel frattempo la rosa è cambiato, si sono avvicendati vari cicli, e proprio la scorsa estate è iniziato quello di Riccardo Franchi, uno tra i tecnici emergenti più apprezzati che ha saputo dare lo slancio giusto in coppa a una squadra che in campionato ha dovuto fare i conti con la verve di un Torrita che ha vinto con sei turni di anticipo il girone. Distacco abissale in classifica, ma il Viciomaggio aveva valori che sono venuti fuori nella finale delle Due Strade. A decidere il rigore realizzato da Giacomo Fei, ex Arezzo autore del primo gol nella stagione della ripartenza dopo il passo indietro di Piero Mancini. Fei, che aveva fallito il penalty decisivo nello spareggio promozione contro il Lucignano poche stagioni fa, è tornato in estate in biancoverde e ieri sera insieme ai compagni ha scritto una nuova pagina di storia.