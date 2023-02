In Prima categoria girone F, mentre la capolista Torrita viaggia con 18 punti di vantaggio sulla seconda, è battaglia vera per un posto nella griglia playoff. Il Viciomaggio alle 15 sarà di scena a Tegoleto per il derby mentre lo Spoiano dovrà vedersela in casa del Valdichiana. Ecco poi il derby aretino tra Arezzo Football Academy e Olmoponte per due formazioni che cercano di accorciare sulle zone nobili. Nel girone E l’Ambra cerca di allungare la serie utile ma oggi ospiterà la seconda della classe, l’Idea Club Incisa.

Il Bibbiena, terzo, sarà in casa del Grassina mentre lo scontro diretto in chiave salvezza sarà quello tra Rassina e Castelnuovese, due formazioni che hanno incontrato qualche difficoltà in questo torneo ritrovandosi rispettivamente all’ultimo e al terzultimo posto del girone.