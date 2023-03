Viciomaggio col Pianella

Nel girone F di Prima categoria dove il Torrita sta dominando in lungo e in largo il campionato con 18 punti di margine sulla seconda e dove manca solo la matematica per chiudere i conti per la promozione, l’attenzione è tutta sulle inseguitrici. In particolare sul Viciomaggio (terzo) che riceve il Pianella alle 15, e sul Valdichiana che sarà di scena in casa dell’Olmoponte.

Occhi puntate a Spoiano però dove andrà in scena il derby con il Tegoleto con in palio punti importanti. I locali cercano la salvezza diretta, i biancorossi il passo deciso per provare a tenere alti i giri fino al termine della regular season.