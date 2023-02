Viciomaggio, Borsi allunga il sogno Ecco la finale di Coppa Toscana

VICIOMAGGIO

1

BELVEDERE

0

VICIOMAGGIO: Tenuta, Nocciolini, Sereni, Vacchiano, Vichi, Iscaro, Gallastroni (77’ Rotelli), Fei (74’ Borsi), Gironi (88’ Billi), Salvadori, Artini (108’ Capaccioli). Allenatore: Franchi.

BELVEDERE: Storai, Pecciarini (106’ Yildaran), Marretti, Guglione, Batazzi, Gentili, Lorenzini (101’ Tozzi), Amorfini, Tantone, Costanzo, Rispoli. Allenatore: Cavaglioni.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Rete: 100’ Borsi.

VICIOMAGGIO – È un Viciomaggio storico quello che nella sfida di ieri pomeriggio allo stadio San Martino ha superato per 1-0 il Belvedere, squadra grossetana che domina il girone C con ben undici punti di margine sulla seconda e che adesso vede sfumare il double. Double che il Viciomaggio non potrà realizzare - il Torrita sta macinando record nel gruppo F - ma di fatto i biancoverdi di Riccardo Franchi, arrivato in estate dall’Arezzo Football Academy, hanno la possibilità di scrivere una pagina di storia del club della Valdichiana otto anni dopo la vittoria della Coppa di Seconda categoria. La partita si infiamma fin dalle prime battute. Al 5’ Gironi su assist di Salvadori prova la conclusione da una posizione interessante colpendo l’esterno della rete. Pochi minuti dopo Tenuta ci mette i guantoni per dire no al tiro di Tantone. I padroni di casa di provano attorno alla mezz’ora con Gironi ma Gentili salva così come Storai che dice di no a Salvadori. Prima dell’intervallo Vacchiano gira al volo il cross di Gironi ma Battazzi salva. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa da segnalare un tentativo di Lorenzini (palla sopra la traversa) e uno di Tantone per il Belvedere ma la difesa biancoverde respinge.

Nel primo tempo supplementare il Viciomaggio spinge e dopo il destro di Billi che sfiora la traversa e la replica di Batazzi con Tenuta che salva, i padroni di casa passano con Borsi che risolve una mischia in area di rigore. Il Belvedere si riversa in attacco a cerca il pari ma il Viciomaggio regge l’urto e il prossimo 5 aprile potrà andare a giocarsi una delle partite più importanti della sua storia contro una nobile decaduta come la Sestese, squadra per tanti anni in serie D.