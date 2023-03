Vasseur illude i suoi Ma il Lucignano cade

Una partita rocambolesca ricca di emozioni e gol quella andata in scena nell’anticipo di campionato tra Pienza e Lucignano, lo scontro diretto in chiave salvezza del campionato di Promozione.

Ad avere la meglio sono stati i ragazzi di Luca Rosignoli grazie al 3-2 con il quale hanno regolato il Lucignano.

E pensare che Vasseur aveva portato in vantaggio i suoi al 9’ ma neanche tre minuti dopo ecco il pareggio di Camillucci. La partita vive di botta e risposta ma si infiamma nei minuti finali.

All’87’ Esposito raddoppia per i padroni di casa del Pienza e a pochi secondi dallo scadere Sodiq chiude i giochi per il gol del 3-1. In pieno recupero ancora Vasseur va in gol ma è in rete che rende solo meno amaro il passo falso della squadra di Gabriele Santini che resta a più 1 dal Subbiano, desideroso come non mai oggi di provare a compiere il sorpasso anche se alle 15 riceverà la capolista Asta.