Vasarri d’argento La Chimera si esalta

Tre medaglie tricolori per la Chimera Nuoto ai Criteria Nazionali Giovanili. La manifestazione, valida come campionato italiano, si è svolta a Riccione e ha riunito i più promettenti nuotatori da tutta la penisola che si sono confrontati in diverse categorie e specialità: tra questi erano presenti ben dodici rappresentanti della società aretina Il miglior piazzamento porta la firma di Matteo Vasarri che, tra i Cadetti, ha conquistato l’argento nei 200 dorso.

La grande emozione della prima medaglia in assoluto vinta a un campionato italiano è spettata a Gabriele Mealli che ha meritato il bronzo nei 400 stile libero, mentre Gabriele Gambini ha centrato il terzo posto nei 200 stile libero tra gli juniores. Due piazzamenti di prestigio sono arrivati anche nelle staffette juniores dove la squadra della Chimera Nuoto si è piazzata ai piedi del podio con i quarti posti nella 4x100 stile libero (Gambini, Mealli, Matteo Lucci e Matteo Trojanis) e nella 4x200 stile libero (Gambini, Mealli, Trojanis e Fabio Ferrari).