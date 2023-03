Vasari, torneo giovanile per aiutare il Meyer

Un torneo per squadre di bambini under 9 a favore della Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. È questa l’iniziativa promossa dal Vasari Arezzo Rugby in collaborazione con lo sponsor AT1 Group. L’evento sportivo si terrà domani a partire dalle 9,30 al campo Arrigucci in via dell’Acropoli 31. "I piccoli giocatori dell’Under 9 del Vasari e di numerose altre società toscane – afferma il presidente del Vasari Rugby Alessandro Rossi – giocheranno un torneo all’insegna del rispetto, del divertimento, della solidarietà e del sostegno anche fuori dal campo. Sarà una giornata di festa aperta a tutti". I rappresentanti di AT1 Group Francesco Ceccarelli e Francesco Cerini poi rilanciano: "Siamo fermamente convinti della forza dello sport. Al centro ci sarà la solidarietà, quindi è più giusto supportare questo sodalizio".