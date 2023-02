Valtiberina Tennis: obiettivo il campionato di serie C

Valtiberina Tennis

Arezzo, 22 febbraio 2023 – Otto squadre in campo nel 2023 del Valtiberina Tennis. Le maggiori attese della nuova stagione saranno orientate soprattutto verso la serie C femminile al via dal mese di marzo, ma il circolo di Sansepolcro proverà a lasciare il segno anche in tre campionati regionali giovanili, in due campionati di serie D e nella nuova competizione della Coppa Italia Tpra.

Queste manifestazioni impegneranno un totale di ventisei atleti che, tra ragazzi e ragazze dal vivaio e soci adulti, confermano la completezza dell’insegnamento del Valtiberina Tennis ai diversi livelli e il generale percorso di sviluppo del movimento tennistico biturgense condotto in sinergia con il Tennis Giotto. Il campionato più prestigioso sarà rappresentato dalla serie C che farà affidamento su un gruppo di atlete che, nelle ultime tre stagioni, è stato capace prima di festeggiare una doppia promozione dalla D2 e poi di centrare l’accesso ai Play Off per la B2.

Le fondamenta della squadra saranno costituite dalle maestre Elora Dabija (in passato campionessa europea Under18 e vicecampionessa europea a squadre Under16) e Michela Metozzi (già campionessa italiana a squadre Under16 con il Tennis Giotto), che saranno affiancate da due promesse dal settore giovanile: Chiara Bruschi del 2004 e Lucy Bianconi del 2007. Un importante rinforzo sarà garantito dalla ventenne alessandrina Alessia Bellotti che, reduce da una stagione in A2 con la Società Canottieri Casale, porrà ora la propria esperienza al servizio del Valtiberina Tennis.

Le altre due formazioni senior del circolo biturgense saranno maschili e saranno impegnate nel campionato di D3: la “A” farà affidamento su Riccardo Lorenzi, Luigi Martini e Gregorio Romano, e la “B” su Paolo Cenciarelli, Luca Cesari e Luca Ramponi.

Una costruttiva occasione di confronto con coetanei di tutta la Toscana attenderà inoltre le tre squadre del settore giovanile che saranno impegnate nella fase a gironi del campionato regionale con due Under16 (la prima composta da Romano e da Daniele Neri, e la seconda da Elia Boni e Pietro Puletti) e una Under18 (formata da Gabriele Boncompagni e Augusto Gambacorta). La novità, infine, è rappresentata dalla presenza di due formazioni del Valtiberina Tennis iscritte alla fase provinciale della prima edizione del circuito amatoriale di Coppa Italia Tpra, andando ad aggregare da una parte Barbara Bondi, Elisa Brogialdi, Silvia Dalla Ragione, Marzia Mencherini e Giulia Mori, e dall’altra Romina Camaiti, Cristiana Cipriani, Cristina Edelweiss, Silvia Neri e Giada Poggini.

«La prima squadra femminile - commenta il presidente Carmelo Gambacorta, - rappresenta il nostro fiore all’occhiello e siamo convinti che, dopo i Play Off raggiunti nella prima stagione in C, saprà ancora regalarci grandi soddisfazioni e permetterà ad alcune ragazze cresciute nel vivaio di misurarsi in un campionato di alto livello. Seguiremo, inoltre, con entusiasmo anche le nostre squadre giovanili che sono un’espressione della riorganizzazione e del consolidamento della scuola tennis impostati insieme al Tennis Giotto».