Valori e Carbonaro rilanciano "Sansepolcro, che sfida con l’Ellera"

SANSEPOLCRO

Il Sansepolcro si aggiudica il derby numero 11 con il Lama e Riccardo Valori ha portato, pur non giocando una splendida partita, la squadra al pareggio con un gran gol. "Visto che in due settimane mi ero allenato poco – dice – per un problema alla schiena e per altri guai fisici, penso di aver dato tutto, considerando che era stata dura a livello fisico". Una vittoria importante che vede il Sansepolcro a braccetto con l’Ellera per la serie D ma il San Sisto è lì. "Si nel calcio ci può stare tutto, ma ritengo che Sansepolcro ed Ellera se la giocheranno sino alla fine. La vittoria nel derby? Significativa soprattutto a livello morale, loro hanno giocato bene nei primi 45 minuti, ma non poteva il Lama reggere quel ritmo, poi siamo usciti noi. E’ vero, le reti sono venute nelle ripresa, ma la sfida è stata soprattutto nel secondo tempo". Ed ora il 16 marzo a Ellera con un gran seguito di pubblico da Sansepolcro. "Prima ci sono due gare da disputare, difficili per noi e per loro, poi lo scontro diretto. Se arrivassimo con qualche punto in più, sarebbe sicuramente meglio".

Giuseppe Carbonaro è uno di quelli che, operazione al crociato nello scorso luglio, si trova ora proiettato verso una serie D da ricordare anche se vede le partite dalla panchina. "Io sono pronto, ma il cammino è ancora lungo. Ho ripreso alla grande e non vedo l’ora di scendere in campo, sia in mezzo che dietro". Un vero e proprio attaccamento ai colori bianconeri il tuo... "Certamente, è troppo il privilegio di giocare con questa squadra. Sono a posto, per cui mi sento pronto per l’attaccamento che ho verso la maglia bianconera". Fuori da Sansepolcro hai anche segnato...

"Sì, a Marsciano, quando giocavo lì, ne ho fatti sei, per cui qualsiasi ruolo, mi auguro, possa essere alla mia portata". Ed ora una domenica di riposo per tutti, poi trasferta a Cannara.

Fabio Patti