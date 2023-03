Vallate Aretine con le auto d’epoca Quasi cento al via

Ancora poche ore e le vetture protagoniste, ben 92, accenderanno l’agonismo dell’Historic Rally Vallate Aretine e regolarità sport Vallate Aretine. È la prova inaugurale del campionato italiano Rally auto storiche. Un elenco iscritti di prim’ordine che ha già regalato al sodalizio di Bibbiena la soddisfazione del "record" di adesioni, ottantotto, per quanto riguarda il rally storico.

Dopo la partenza da Le Caselle, prevista per domani alle ore 15, le vetture sfileranno verso la prima prova speciale Rósina. A seguire sosta delle vetture a Bibbiena, teatro del primo riordino. Successivamente secondo passaggio sui sette chilometri e mezzo di Rósina, con l’arrivo alle ore 19.38 alle Caselle. Sabato sono in programma tre ripetizioni delle prove speciali Portole e Rassinata. L’arrivo della prima vettura alle ore 18.49 in via Crispi ad Arezzo.