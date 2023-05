Valdichiana chiamato all’ultimo sforzo Ostacolo Settignanese per il grande salto

AREZZO

Giusto il tempo di assaporare il successo per il passaggio del turno, dalla fase playoff del girone a quella regionale, ovvero alla partita che di fatto è una vera e propria finalissima, che è già tempo di preparare la prossima sfida. Domenica alle 16 infatti si torna in campo e in tutta la provincia di Arezzo sono due le formazioni rimaste in corsa. In Prima categoria c’è il Valdichiana di Mirko Baroncini, arrivato la scorsa estate dopo l’esperienza con il Cortona Camucia, chiamato dal direttore sportivo Luca Bichi, per inaugurare un nuovo progetto tecnico in grado di centrare il secondo posto in campionato. Una medaglia d’argento alle spalle della corazzata Torrita che non deve certo far passare in secondo piano l’ottima stagione dei rossoblù che adesso affronteranno questa finale regionale. Certo, l’avversario non sarà dei migliori visto che il Valdichiana dovrà vedersela in campo neutro contro la Settignanese, uno dei club che vanta anche uno dei migliori vivai della regione. Le altre finali saranno tra Barberino Tavarnelle-Forcoli Valdera e tra Romagnano e Massa Valpiana. Da qui usciranno i nomi delle tre società che potranno ambire a salire di categoria raggiungendo le altre compagini vincitrici dei rispettivi gironi di campionato.

M.M.