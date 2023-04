Universal Youth Cup per i pulcini di Rubetti A Forte dei Marmi il confronto con le big

Una Pasqua internazionale per i pulcini II anno amaranto, impegnati in questi giorni nella Universal Youth Cup, uno dei tornei giovanili più importanti del panorama italiano e non solo.

La manifestazione è in svolgimento a Forte dei Marmi e si concluderà domani, proprio nel giorno di Pasqua. Sono 64 le formazioni impegnate in questa kermesse e i baby amaranto hanno affrontato nel girone eliminatorio squadre del calibro di Ajax, Viareggio e Cedratese. Per i ragazzi allenati da Paolo Rubetti l’occasione per confrontarsi ad un buon livello e favorire ulteriormente la crescita dei più piccoli. Per il settore giovanile amaranto, diretto da Giorgio Contu, è un periodo molto intenso dopo la partecipazione al Torneo di Viareggio dove la juniores ha ben figurato.