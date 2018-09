Arezzo, 4 settembre 2018 - L’Alga EtruscAtletica riparte con undici medaglie. Il primo appuntamento dopo la pausa estiva è stato il Gran Prix FidalToscanaEstate che, a Livorno, ha visto sfidarsi atleti di tutta la Toscana nelle varie discipline di corsa, lancio e salto, andando a configurare un prezioso test in vista dei Campionati Italiani Individuali Assoluti in programma da venerdì 7 a domenica 9 settembre a Pescara. I riflettori erano dunque puntati sui ragazzi che il prossimo fine settimana scenderanno in pista nella più importante gara nazionale e, in questo senso, a brillare è stato soprattutto Marco Rosadini del 1992 che ha trionfato nel salto triplo con 15.13 metri: il tecnico dell’Alga EtruscAtletica è tornato a gareggiare proprio in questa stagione dopo un periodo di stop, ma si è subito dimostrato competitivo ai massimi livelli regionali.

Nella stessa gara ha trovato soddisfazioni anche il giovane Matteo Tanganelli del 2002 che, con un salto di 13.69 metri, è arrivato secondo tra gli Allievi e terzo tra gli Assoluti, piazzandosi poi al secondo posto tra gli Allievi anche nel salto in lungo con il suo record di 6.32 metri.

Tra gli aretini in gara a Livorno nella categoria Allievi hanno ben figurato anche Simone Tecchi (primo nei 110 ostacoli con 14.97 secondi e secondo nei 100 piani con 11.55 secondi), Giulia Mazzini (seconda nel salto in lungo con 5.27), Chiara Tenti (seconda nel salto triplo con 10.30) e Lisa Capacci (terza nei 200 piani con 26’’88), mentre tra gli Juniores sono emersi Chiara Salvagnoni con l’argento nel lancio del peso con 11.85 metri (terza miglior prestazione Assoluta) e Filippo Bruschi con il bronzo nel salto triplo con 13.10. L’ultima medaglia è arrivata infine negli Assoluti con il terzo posto di Anna Visibelli nel salto in lungo con 5.65. «Siamo tornati in pista con tanti bei risultati - commenta Gloria Sadocchi, responsabile del settore agonistico dell’Alga EtruscAtletica, - e con prestazioni positive che dimostrano lo stato di forma e il valore dei nostri ragazzi. Ora ci stringiamo intorno al gruppo di aretini che ai Campionati Italiani Assoluti di Pescara proverà a competere per il tricolore con Rosadini, Salvagnoni e Visibelli, oltre che con Marta Capaccioni nei 400 ostacoli e Benedetta Cuneo nel salto triplo».

L’Alga EtruscAtletica, nel frattempo, ha ripreso a pieno ritmo la propria attività e ha visto i suoi gruppi sportivi tornare ad allenarsi al campo di atletica. Gli ultimi a scendere in pista saranno i Pulcini del 2013-2015 e gli Esordienti divisi nei diversi gruppi dal 2007 al 2012, che sono ancora in vacanza e che vedranno la loro stagione sportiva prendere il via da martedì 11 settembre. L’avvio dei corsi per le categorie dei più piccoli coinciderà con gli Open Day per tutti i bambini interessati a vivere questo sport, con la possibilità di partecipare ad alcune giornate di allenamento gratuito in cui provare l’esperienza dell’atletica.