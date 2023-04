Una grande festa per 200 ragazzi

A Montevarchi è stata celebrata per Pasquetta l’annuale Festa del Ciclismo Giovanile con 200 giovani corridori, Esordienti e Allievi. Un risultato splendido, non solo sportivo, ma anche per il tantissimo pubblico.

Ottima l’organizzazione del Gs Olimpia Valdarnese, diretto dalla presidente Francesca Bindi. Direttori di corsa Fabrizio Carnasciali e Giampaolo Casucci.

Le classifiche. Categoria Allievi 95 partenti, arrivo in volata: 1) Giuseppe Sciarra (Team Cesaro) km 56 ore 1 e 25’ media 39,529, 2) Giuseppe Pavidi Deli Innocenti, 3) Michele Pascarella, 4) Thomas Bernardi, 5) Mario Proietti Gagliardoni.

Esordienti secondo anno al via 61, volata generale del gruppo: 1) Brian Paris del Team Corati km 33 in 48’ e 02’’ media km 41,221, 2) Tommaso Roggi (Gs Olimpia Valdarnese), 3) Leonardo Micanti (Uc Foligno). Esordienti primo anno: partiti 44, vittoria di Andrea Mori (Uc Donoratico) km 25, ore 48’ media 31,250, 2) Andrea Fiacco, 3) Matteo Girardi.