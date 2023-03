Staffetta 4x200, Campionato Regionale Giovanile

Arezzo, 13 marzo 2023 – Una Chimera Nuoto da record al Campionato Regionale Giovanile. Ben ventuno sono stati i titoli toscani conquistati dai nuotatori aretini in vasca a Livorno a cui si aggiungono dieci argenti e dieci bronzi per un totale di quarantuno medaglie che hanno certificato un ottimo livello di preparazione in diverse specialità e diverse fasce d’età.

Questo palmares è valso il sesto posto nella classifica assoluta Juniores tra ventinove società da tutta la regione e le premiazioni individuali di due atleti per l’eccellenza delle loro prestazioni: Gabriele Mealli del 2007 per il tempo nei 400 stile libero tra i Ragazzi e Gabriele Gambini del 2005 per il tempo nei 200 stile libero tra gli Juniores.

Tra gli assoluti protagonisti del secondo fine settimana del Campionato Regionale Giovanile riservato alle categorie maschili è rientrato proprio Gambini che è riuscito a trionfare in tutte le sei discipline in cui è sceso in vasca, laureandosi campione toscano nei 100 dorso, nei 100, 200 e 400 stile libero, e nei 200 e 400 misti. Cinque, invece, sono stati i titoli toscani festeggiati da Mealli che si è piazzato davanti a tutti nei 100, 200, 400, 800 e 1500 stile libero, oltre che secondo nei 50 stile libero.

Tre ori a testa sono stati conquistati da Matteo Vasarri del 2004 tra i Cadetti (primo nei 200 misti, nei 100 dorso e nei 200 dorso, e secondo nei 400 misti e nei 50 dorso) e da Matteo Trojanis del 2006 tra gli Juniores (primo nei 50 farfalla, nei 50 stile libero e nei 100 stile libero, e terzo nei 100 farfalla), mentre le ultime vittorie sono arrivate con Fabio Ferrari del 2006 tra gli Juniores (primo nei 200 dorso e secondo nei 100 e 200 farfalla) e con Tommaso Senesi del 2009 tra i Ragazzi (primo nei 100 dorso e terzo nei 200 misti, nei 50 stile libero e nei 100 stile libero).

Il prospetto delle medaglie è stato completato dagli argenti di Riccardo Rosi del 2008 nei 100 e 200 dorso tra i Ragazzi, dal bronzo di Matteo Lucci del 2006 nei 200 farfalla tra gli Juniores e dal bronzo di Alessio Menchetti del 2009 nei 100 rana tra i Ragazzi. Un doppio titolo toscano è arrivato anche nelle staffette Juniores: Ferrari, Gambini, Mealli e Trojanis hanno trionfato nella 4x200 stile libero e sono arrivati terzi nella 4x100 misti, e Gambini, Lucci, Mealli e Trojanis hanno trovato il successo nella 4x100 stile libero.

La squadra della Chimera Nuoto, accompagnata dall’allenatore Marco Licastro, ha infine fatto affidamento su Jacopo Bartolini, Giulio Bracciali, Tommaso Gepponi, Samuele Magnani, Riccardo Maurizi, Leonardo Rossi e Francesco Sassoli che avevano centrato i pass per partecipare alle finali regionali.

«Il Campionato Regionale Giovanile - commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - è uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione, dunque i ventuno titoli regionali, le quarantuno medaglie e gli ottimi piazzamenti generali sono un motivo di forte soddisfazione e una conferma della bontà del lavoro svolto negli allenamenti quotidiani. Ora inizieremo a prepararci per l’ormai prossimo Campionato Italiano Giovanile».