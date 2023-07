Arezzo, 27 luglio 2023 – Un quinto posto al mondiale Cross-Country Bajas per Stefano Marrini.

Il pilota aretino, affiancato dal navigatore Silvio Valentini, ha gareggiato alla Baja España Aragon 2023 dove ha sfidato con successo le avversità del deserto della provincia di Teruel in Spagna e dove è riuscito a emergere con un ottimo risultato tra i venti equipaggi provenienti da diversi continenti.

La gara, inserita nel calendario della FIA World Cup Cross-Country Bajas, era sviluppata attraverso più prove per un totale di circa cinquecentocinquanta chilometri che hanno messo a dura prova la resistenza, la preparazione e l’affidabilità dei team e dei mezzi presenti.

La coppia Marrini-Valentini, sostenuta dal team Sa.Mar Motorsport, è stata impegnata nella categoria T4 al volante di una Can-Am XRS con cui è riuscita a vivere un continuo miglioramento dei risultati nonostante le avversità delle temperature oltre i 40° e del lungo percorso tra sabbia e rocce.

Il prologo era terminato con il quindicesimo tempo, poi le varie prove sono state scandite da una scalata della classifica dal settimo posto al termine della prima giornata fino al brillante quinto posto conclusivo a un passo dal podio.

Questo risultato dà seguito e migliora il sesto posto ottenuto nel Qatar International Rally dello scorso marzo quando il team aretino è stato impegnato in una lunga trasferta in Medio Oriente dove ha vissuto il proprio debutto assoluto nel gruppo T4 del FIA World Cup for Cross-Country Bajas.

La gara spagnola, giro di boa del campionato del mondo, ha ora permesso al team aretino di ottenere nuovi punti iridati e di piazzarsi al sesto posto nella classifica di categoria. «L’ottimo risultato alla Baja España Aragon - commenta Marrini, da anni tra i massimi rappresentanti dell’automobilismo aretino, - ha fornito molti motivi di entusiasmo e fiducia in vista del futuro.

Insieme a Valentini abbiamo accolto la sfida di metterci alla prova con un nuovo mezzo in una nuova competizione dove, con preparazione e fiducia reciproca, siamo subito riusciti a piazzarci ai vertici della classifica iridata».