Un pieno di gare, medaglie e soddisfazioni per l’Alga Atletica Arezzo

Arezzo, 26 aprile 2023 – Un pieno di medaglie e di soddisfazioni per l’Alga Atletica Arezzo. Lo stadio di atletica “Tenti” è stato sede di una serie di manifestazioni che sono state organizzate dalla stessa società aretina e che, in due giornate di gare, hanno coinvolto centinaia di atleti di ogni categoria dai Pulcini agli Assoluti.

Tra questi erano presenti anche i rappresentanti dell’Alga Atletica Arezzo che, sulle piste dell’impianto casalingo, sono riusciti a raggiungere tanti positivi risultati nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. Le maggiori attese sono state rivolte verso il Meeting Assoluto su Pista che ha portato in città una gara di alto livello agonistico con protagonisti da tutta la penisola.

In questo contesto d’eccezione sono arrivate due vittorie aretine con Chiara Salvagnoni del 2000 e con Luca Asprella Libonati del 2005 che hanno trionfato rispettivamente nel getto del peso con 13.28 metri e nel salto in alto con 1.86 metri, poi la gioia della medaglia è stata vissuta anche da Chiara Cosi che ha raggiunto il secondo posto nella staffetta 4x400 con la squadra dell’Atletica Firenze Marathon.

Positive prestazioni sono arrivate anche con alcuni ragazzi del settore giovanile dell’Alga Atletica Arezzo che si sono messi alla prova in una gara Assoluta contro avversari più grandi e più esperti: Filippo Guiducci del 2007 è stato il miglior atleta tra gli Allievi nel salto in lungo con 6.26 metri, Lorenza De Silva del 2007 è risultata la terza miglior atleta tra le Allieve nei 100 piani con 12.81 secondi e Giovanna Gennai del 2006 ha ben figurato nel salto triplo con 10.13 metri.

La seconda prova interprovinciale del Campionato di Società Cadetti è stata invece scandita da quattro medaglie d’oro con Stella Arniani del 2009 nel salto con l’asta con 2.30 metri, Alice Carducci del 2008 nel lancio del martello con il nuovo record provinciale della categoria di 34.85 metri, Gemma Fabbriciani del 2009 nel salto in lungo con 4.73 metri e Filippo Misuri del 2009 nel salto triplo con record personale di 11.58 metri.

Un bronzo, invece, è stato raggiunto nella staffetta 4x100 femminile dalla squadra composta da Fabbriciani, Francesca Iannaco, Lavinia Lancini e Ilaria Tarantino con 55.35 secondi. La fase interprovinciale della Coppa Toscana Ragazzi, nel frattempo, ha visto emergere Ginevra Tigliè del 2010 che ha chiuso per terza nel getto del peso con 7.99 metri, contribuendo all’ottimo secondo posto raggiunto dalla squadra femminile dell’Alga Atletica Arezzo nella classifica di società.

Il bilancio delle due giornate di gare è stato ulteriormente impreziosito dai buoni risultati dei bambini nati tra il 2012 e il 2019 nella prima prova del circuito provinciale Esordiadi dove Sara Arniani si è piazzata al secondo posto nel salto in lungo tra le Esordienti A, Valerio Fiumicelli al secondo posto nei 50 piani e nel salto in lungo tra gli Esordienti B, Piero Stanganini al terzo posto nei 50 piani tra gli Esordienti B, Bianca Marraghini al primo posto nel salto in lungo tra le Esordienti C e Giulio Bindi al secondo posto nei 50 piani tra gli Esordienti C.