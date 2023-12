Un corso di nuoto gratuito per le festività della Chimera Nuoto

Arezzo, 18 dicembre 2023 – Un corso di nuoto gratuito nel Natale del Palazzetto del Nuoto di Arezzo.

La Chimera Nuoto rinnova il tradizionale appuntamento delle festività dedicato all’insegnamento della disciplina e allo sviluppo della sicurezza nelle acque, andando a proporre un ciclo di sei lezioni tra mercoledì 27 dicembre e venerdì 5 gennaio rivolte a bambini, ragazzi e adulti.

L’iniziativa pone le proprie radici nella volontà della società aretina di utilizzare il periodo di pausa delle festività natalizie per aprire le porte dell’impianto cittadino e per fornire a tutti l’opportunità di apprendere le fondamenta del nuoto, facendo affidamento sulla disponibilità del gruppo di istruttori che porrà le proprie esperienze volontariamente al servizio degli allievi in vasca.

Il corso parte con i bambini da quattro a sei anni che, dalle 17.00, potranno vivere esperienze in vasca piccola e in vasca media con un approccio ludico tra giochi e circuiti per familiarizzare con l’ambiente acquatico.

I ragazzi dai sette ai diciassette anni e gli adulti dai diciotto ai cent’anni saranno attesi rispettivamente alle 18.40 e alle 19.30 e, dopo essere stati divisi in gruppi omogenei a seconda delle fasce d’età, svolgeranno allenamenti in vasca grande impostati con la didattica attiva della “pedagogia dell’azione” che incentra l’apprendimento sulla pratica e sui compiti da svolgere con un percorso dal galleggiamento ai quattro stili.

Il metodo di insegnamento della Chimera Nuoto è rodato da anni di esperienza e permette, in pochi allenamenti, di acquisire le tecniche necessarie per muoversi in sicurezza nelle acque.

Oltre al 27 dicembre e al 5 gennaio, le date fissate sul calendario sono giovedì 28 dicembre, venerdì 29 dicembre, mercoledì 3 gennaio e giovedì 4 gennaio; per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a [email protected] o recarsi direttamente alla segreteria del Palazzetto del Nuoto.

«Il corso di Natale è uno degli appuntamenti maggiormente attesi e partecipati della nostra programmazione annuale - commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - con un forte investimento da parte della società per permettere, gratuitamente, di vivere un ciclo di lezioni dove apprendere le basi della disciplina in un momento di pausa dagli impegni scolastici e sportivi.

Molto iscritti, ad esempio, praticano altre discipline durante l’anno ma approfittano di questa occasione per imparare a nuotare, per restare in forma o per acquisire ulteriore familiarità con l’ambiente acquatico».