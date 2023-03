"Ultras per un giorno" al seguito di Testini & C.

Riprende domani la marcia dell’Arezzo femminile nel campionato di serie B: le amaranto saranno impegnate contro il Cesena alle 15 per provare a ottenere punti salvezza e smuovere finalmente la classifica dopo quattro sconfitte consecutive, l’ultima in ordine di tempo contro l’Hellas Verona al Comunale domenica scorsa. Un sostegno in più alle ragazze del tecnico Testini in questo periodo complicato potrebbe arrivare dall’iniziativa "Ultras per un giorno" lanciata dalla società amaranto, che organizza un pullman da 50 posti per assistere alla diciannovesima giornata in Romagna. La partenza della trasferta è prevista alle 8 da Piazza della Fiera a Castiglion Fibocchi. Con una quota di partecipazione di 30 euro sono inclusi, oltre al viaggio, anche la colazione al "Barrino" alla partenza, il pranzo di pesce a Miramare di Rimini e l’ingresso al centro sportivo "Rognoni" che ospiterà l’incontro. Il rientro è poi previsto alle ore 20.