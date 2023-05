Ultimo sforzo per le amaranto Testini: "Energie da recuperare"

I dieci punti che separano l’Arezzo calcio femminile dalla zona retrocessione a quattro giornate dal termine sono una seria ipoteca sulla permanenza in serie B. Ancora, però, manca il conforto della matematica, che le amaranto potrebbero ottenere già domani al Comunale contro il Cittadella. Le venete, tuttavia, sono terze in classifica e nutrono ancora chance di promozione in serie A. Non sarà facile, quindi, anche se l’entusiasmo generato dalle quattro vittorie consecutive ottenute nel mese di aprile potrebbe permettere di andare oltre gli sfavori del pronostico. In caso di sconfitta, comunque, il lieto fine potrebbe arrivare lo stesso se il Tavagnacco non otterrà l’intera posta nella difficile trasferta di Verona contro l’Hellas.

Nei confronti delle friulane, l’Acf può vantare anche gli scontri diretti a favore in virtù delle vittorie ottenute sia all’andata che al ritorno (proprio domenica scorsa). "Ora dovremo recuperare energie e valutare le condizioni di tante ragazze che sono affaticate o acciaccate. Pensiamo alle partite che restano una alla volta", aveva dichiarato il tecnico Emiliano Testini dopo la vittoria di Tavagnacco